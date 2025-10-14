Zukunft des Donaumooses: IG "Unser Donaumoos" will Antworten von Ministerpräsident Markus Söder

Im Mai 2021 war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Donaumoos zu Gast, im Gepäck das Versprechen, mit 200 Millionen Euro Klimaschutzmaßnahmen in Süddeutschlands größtem Niedermoor zu fördern. Nun bekommt er Post aus dem Moos, die Interessengemeinschaft „Unser Donaumoos“ fordert in einem Brief Antworten auf ihrer Sicht nach offene Fragen in Bezug auf die Wiedervernässung des Moores. In dem kurzen Schreiben, das auch an die Landräte der Kreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Aichach ging, betont die Interessengemeinschaft, wie viel Verwirrung und Unsicherheit die geplante Wiedervernässung bei der Bevölkerung und insbesondere bei Landwirten ausgelöst habe.

Rund 200 Millionen sollen für Klimaschutzmaßnahmen ins Donaumoos fließen

Bei seinem Besuch in Langenmosen habe Söder den Protest gegen die Maßnahmen bereits spüren können, heißt es in dem Brief, und bis heute sei die zentrale Frage, nämlich wie es für die „Mösler“ nun weitergeht, nicht beantwortet worden. Aus Sicht der Interessengemeinschaft sei lediglich eine rasche Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen mit umfangreichen finanziellen Mitteln und hohem Personaleinsatz angekündigt worden, ohne jedoch konkret zu benennen, wo das Geld hinfließen soll und was damit gemacht wird.

In einem beigefügten Fragenkatalog spricht die IG von „großen, offenen Fragen“. Sie will unter anderem wissen, wie es um den Hochwasserschutz steht, welche Bedeutung und Aufgaben den Landwirten im Donaumoos zugesprochen werden und ob die Leistungen für Klima- und Hochwasserschutz nachhaltig und gerecht entlohnt werden. Bisher seien die Anliegen der Interessengemeinschaft in Gesprächen mit Ministerien und zuständigen Fachstellen kaum beachtet und diskutiert worden. „Was haben Sie uns zur Neugestaltung des Donaumooses und der Zukunft von uns Möslern zu sagen, und sind Sie bereit, unsere Fragen offen und ehrlich zu beantworten?“, so die abschließende Frage an den Ministerpräsidenten.

IG „Unser Donaumoos“ versteht sich als Stimme der betroffenen Landwirte

Die IG „Unser Donaumoos“ hat sich Ende 2022 gegründet, um Landwirten und Bewohnern eine Stimme im Prozess der Renaturierung des Donaumooses zu geben. Zu ihren Kernthemen zählen das Wassermanagement, der Fortbestand der Landwirtschaft und die Sicherung der Lebensqualität im Donaumoos. Sie fordert beispielsweise, dass sich der Anbau moorschonender Kulturen für die Landwirte lohnen muss und die Siedlungs- und Infrastruktur erhalten bleibt. Dabei geht die Interessengemeinschaft immer wieder auf Konfrontationskurs mit den für die Umsetzung zuständigen Institutionen, dem Donaumoos-Zweckverband und dem Donaumoos-Team, und will etwa eigene wirtschaftliche Berechnungen anstellen und alternative Ideen für den Klimaschutz im Moos einbringen.