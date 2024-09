Zweiter Student nach Badeunfall in der Donau tot aufgefunden

Vier Tage nach dem Badeunfall zweier Studenten an der Donau hat die Polizei nun auch den zweiten Vermissten tot aus der Donau geborgen. In einer Mitteilung verkündet die Polizei, dass eine Streifenbesatzung gegen 0.45 Uhr an der Donaustaustufe bei Bergheim eine tote Person im Wasser treiben sah. Die Bergung des Leichnams erfolgte mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kriminaldauerdiensts der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt konnte der Tote als der seit vergangenem Freitag vermisste 20-Jährige aus Simbabwe identifiziert werden. Erst am Montag hatte ein Spaziergänger einen leblosen Körper auf dem Wasser treiben sehen und die Polizei informiert. Einsatzkräfte haben den toten Mann geborgen, derweil war die Staatsstraße 2043 gesperrt worden. Die Polizei hat den Mann anschließend identifiziert: Es handelt sich um den 22-Jährigen aus Sri Lanka.

Vermisster Student aus Simbabwe tot aufgefunden

Am Freitagabend waren drei Studenten der THI Neuburg an der Donau beim Baden gewesen und offenbar unbeabsichtigt in die Strömung geraten. Ein 23-Jähriger konnte sich retten, die beiden anderen jungen Männer wurden von der Strömung abgetrieben. Alle drei jungen Männer konnten nicht schwimmen. Zahlreiche Rettungskräfte hatten am Wochenende nach den Vermissten gesucht. Am Samstagabend war die Suche dann eingestellt worden, weil zu diesem Zeitpunkt alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren. (mit nabal)