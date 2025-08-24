Die Knauers begeistern bei der 500. Orgelmusik zur Marktzeit

Wie zu erwarten, war die Kirche Sankt Georg in Nördlingen zur 500. Orgelmusik zur Marktzeit am Samstag proppenvoll. Es hatte sich unter den Freunden der Veranstaltung längst herumgesprochen, dass dieses Konzert, das Katharina Knauer (Violine) zusammen mit ihrem Vater Udo gab, das letzte in Knauers Funktion als hauptberuflicher Kirchenmusiker sein würde. Seit 1993 war Knauer Kantor an St. Georg und schon im Jahr 1994 rief er die Orgelmusiken zur Marktzeit ins Leben.

Zunächst auf den Juli beschränkt, erstreckt sich die Reihe mittlerweile auf das Sommerhalbjahr mit alljährlich rund 25 Konzerten von Anfang Mai bis Anfang Oktober. Seine besonderen Fähigkeiten an „seiner“ Orgel zeigte Knauer beim Jubiläumskonzert. Zunächst im Zusammenspiel mit seiner Tochter, die nach dem Abitur am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium eine Ausbildung zur staatlich geprüften Ensembleleiterin in Dinkelsbühl absolvierte und derzeit Lehramt für Englisch und Musik in Würzburg mit Hauptfach Violine studiert.

Udo Knauer war Dekanatskantor

Auch ihre Fähigkeiten kamen vor allem bei der „Gigue Nr. 3“ aus den sechs Stücken für Violine und Orgel op. 150 von Joseph Gabriel Rheinberger zur Geltung. Bevor dann ihr Vater als Solist im Finale Cesar Franck’s „Troisieme Coral“ zelebrierte. Ein Stück, mit dem er 1980 seine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule bestritten hatte - und mit dem er mit diesem Mittagskonzert seinen Wirkungskreis als hauptberuflicher Kirchenmusiker schloss. Dafür erntete er großen Beifall und stehende Ovationen des begeisterten Publikums.

Sicher hatte der ein oder andere wehmütige Gedanken, wie es denn jetzt wohl weitergehen wird. Udo Knauer selbst ist sich sicher, dass alles einen guten Weg nehmen werde. Seine Nachfolgerin ist gefunden, er selbst wird noch einige Zeit in seinen ehemaligen „Amtsräumen“ verbringen: „Ich habe noch so viel zu tun und aufzuräumen, dass ich schon noch ein paar Wochen brauchen werde“, sagt Knauer lächelnd. Und seine Frau fügte hinzu, dass, wenn diese „Arbeit getan ist“, die „materiellen Spuren“ seines Amtes auch zu Hause beseitigt werden müssen, „damit in unserer Garage auch wieder Platz für deren eigentliche Bestimmung ist“, meinte sie und lachte.

Und wenn das alles getan ist, freut sich der passionierte „Organistenrentner“, endlich Zeit finden zu können, um ausgiebig „üben, üben, üben“ zu können: „Das was in meiner Zeit als Kantor eigentlich immer zu kurz gekommen ist.“ Dass er Defizite in seinem musikalischen Können gehabt haben könnte, ist bei seinem letzten Konzert und dem fulminanten Finale mit Cesar Frank wohl allerdings nur ihm selbst aufgefallen.