Stadt Nördlingen ehrt Udo Knauer und Klaus Ortler

In einem feierlichen Rahmen hat Oberbürgermeister David Wittner zwei herausragende Persönlichkeiten des kirchenmusikalischen Lebens in Nördlingen mit dem Ehrenbrief der Stadt ausgezeichnet: Kirchenmusikdirektor Udo Knauer (evangelische Kirchengemeinde St. Georg) und Klaus Ortler (katholische Stadtpfarrkirche St. Salvator) wurden für ihr langjähriges, außerordentliches Engagement im Dienste der Musik, der Kirche und der kulturellen Gemeinschaft geehrt. Anlässlich dieser Ehrung erhielten beide eine Urkunde sowie die Ehrennadel der Stadt Nördlingen. Zudem trugen sie sich in das Goldene Buch der Stadt Nördlingen ein. Gleichzeitig wurden die Geehrten in den Ruhestand verabschiedet und erhielten dafür ebenfalls ein kleines Präsent, wie es in einer Mitteilung heißt.



„Mit Udo Knauer und Klaus Ortler ehren wir heute zwei Menschen, die über Jahrzehnte hinweg das musikalische Gesicht unserer Stadt geprägt und Generationen inspiriert haben“, betonte Oberbürgermeister David Wittner in seiner Ansprache. Beide Kirchenmusiker haben das geistliche Leben in Nördlingen mit hoher Professionalität und großem Herzblut bereichert. Mit Konzertreihen, Chorarbeit, Nachwuchsförderung und innovativen Projekten hätten sie wesentlich zum kulturellen Reichtum der Stadt beigetragen.

Udo Knauer hat in Nördlingen die Orgelmusik zur Marktzeit angestoßen

Udo Knauer, seit 1993 Kantor an St. Georg, initiierte unter anderem die beliebte Konzertreihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ sowie zahlreiche Chorprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seine Arbeit zeichne sich durch künstlerischen Anspruch, pädagogisches Geschick und ein besonderes Gespür für die verbindende Kraft der Musik aus – über konfessionelle und nationale Grenzen hinweg. Während der Corona-Pandemie schuf er digitale Formate, um kirchenmusikalische Erlebnisse weiterhin zu ermöglichen. Klaus Ortler, seit 1989 an der katholischen Stadtpfarrkirche St. Salvator tätig, baute die kirchenmusikalische Arbeit kontinuierlich aus – mit großem Engagement für Orgelmusik, Chöre und musikalische Bildungsprojekte. Unter seiner Leitung wurde die historische Sieber-Orgel umfassend saniert, zudem etablierte er erfolgreiche Konzertreihen wie das Silvester- und Neujahrskonzert. Als Gründungsmitglied des Nördlinger Bachtrompetenensembles habe er Nördlingen weit über die Region hinaus bekannt gemacht.

Ex-OB Hermann Faul habe sich für die Würdigung eingesetzt

Die gemeinsame Ehrung beider Kirchenmusiker sei bewusst als ökumenisches Zeichen erfolgt – auf Vorschlag von Ehrenbürger und Altoberbürgermeister Hermann Faul, der sich für eine Würdigung beider Persönlichkeiten eingesetzt hatte. Beide Geehrten freuten sich sehr über die Auszeichnung und bedankten sich nicht nur bei der Stadt Nördlingen für die ihnen zuteil kommende Ehre, sondern auch bei ihren Familien und jahrelangen Wegbegleitern für die fortwährende Unterstützung. „Ohne Musik kann keine Bildung vollkommen sein; nichts ist ohne sie“, resümierte Udo Knauer in seinen Dankesworten. Für ihn sei es „ein Privileg, Musik machen zu dürfen und erst recht in einem Umfeld wie der Kirche“. Ähnlich drückte sich Klaus Ortler in seiner Dankesrede aus. „Als Kirchenmusiker hat man die schöne Aufgabe, die Gottesdienste und das Leben der Pfarrei musikalisch zu bereichern, und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Aufgabe so lange erfüllen durfte“, so Klaus Ortler abschließend. Mit der Verleihung des Ehrenbriefs dankt die Stadt Nördlingen beiden Kantoren für ihren jahrzehntelangen, außergewöhnlichen Beitrag zum kulturellen, kirchlichen und gesellschaftlichen Leben, heißt es abschließend.