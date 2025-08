Absolventen der Fritz-Hopf-Technikerschule in Nördlingen verabschiedet

Mit der wichtigsten und erfreulichsten Botschaft eröffnete Michael Pfäffl, Schulleiter der Fritz-Hopf-Technikerschule Nördlingen, die diesjährige Abschlussfeier in Wemding: „Alle 77 Probanden haben in den letzten zwei Jahren starken Willen bewiesen und dürfen nun den Titel ‚Staatlich geprüfter Techniker’ führen.“ In seiner Begrüßungsrede gratulierte Pfäffl den Absolventen, von denen 39 aus der Fachrichtung Maschinenbau, 14 aus der Mechatronik, 15 aus der Bautechnik sowie 9 aus der Fahrzeugtechnik & Elektromobilität stammen, zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

In ihren Grußworten schlossen sich die stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder und Rita Ortler, zweite Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen, den Glückwünschen an und hoben neben dem persönlichen Erfolg für die Absolventen die Bedeutung der Nördlinger Technikerschule für die Bildungslandschaft und die Fachkräfteversorgung im Landkreis hervor.

Schülersprecher der Technikerschule: Dank an die Lehrkräfte

Die beiden Schülersprecher David Kuhberger und Jan Köhler reflektierten in ihren Ausführungen die zweijährige Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker als wechselvolle Zeit voller Anstrengungen und Entbehrungen, der jedoch auch Freude und Bestätigung entsprangen. Ein besonderer Dank wurde an die Lehrkräfte für die kooperative und motivierende Zusammenarbeit gerichtet, ehe es ein launiges Quiz zum Schulleben gab.

Die Festrede hielt mit Tobias Hofgärtner ein ehemaliger Absolvent der Fritz-Hopf-Technikerschule, inzwischen Geschäftsführer eines Konstruktionsbüros. Unter dem Titel „Anforderungen und Chancen für den Einstieg in die Wirtschaft“ verband er Empfehlungen für die angehenden Techniker mit seinem eigenen beruflichen Werdegang.

Fachrichtung „Künstliche Intelligenz“ ab dem kommenden Schuljahr in Nördlingen

Schulleiter Pfäffl durfte mit Stolz verkünden, dass Nördlingen als eine von vier ausgewählten Schulen in Bayern im kommenden Schuljahr die Fachrichtung „Künstliche Intelligenz“ anbieten dürfe. Auf der Basis eines funktionierenden Sechsecks aus Teamfähigkeit, Effizienz, Technologie, Vielseitigkeit, Gleichgewicht und Stabilität sehe er die Fritz-Hopf-Technikerschule dafür bestens aufgestellt.

Im Anschluss bekamen die erfolgreichen Absolventen von ihren Klassleitern Lukas Berger, Maximilian Kutscherauer, Martin Forster und Max Steger die Techniker-Urkunden und die Abschlusszeugnisse überreicht. Die besten Prüflinge jeder Fachrichtung wurden zudem mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet (siehe Bild). Mehrere Sonderpreise gab es vom Förderkreis für die besten und innovativsten Projektarbeiten des Abschlussjahrgangs. Abschließend wünschte Schulleiter Michael Pfäffl den Nachwuchskräften ein erfüllendes berufliches Wirken im Zeitalter von digitaler Transformation und künstlicher Intelligenz. Mit den besten Wünschen für die berufliche und private Zukunft der Absolventen beendete er den offiziellen Festakt, der von den „Werkstattmusikanten“ umrahmt wurde.