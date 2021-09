Möttingen

10:52 Uhr

Corona: Testzentrum in Möttingen schließt

Das Corona-Testzentrum in Möttingen schließt zum Ende des Monats. Der Besitzer der Halle benötigt das Gebäude für den Eigenbedarf, sagte Landrat Stefan Rößle in der Sitzung des Kreisausschusses.

Plus Künftig gibt es in der Halle in Möttingen keine PCR-Tests mehr, Bürgerinnen und Bürger erhalten sie aber an anderer Stelle. Womit die Mitarbeiter des Landratsamtes derzeit kämpfen.

Von Bernd Schied

Das Corona-Testzentrum in Möttingen schließt zum 30. September. Das hat Landrat Stefan Rößle am Dienstag im Kreisausschuss des Kreistages mitgeteilt. Als Grund nannte er Eigenbedarf des Eigentümers der Halle, in der getestet wird. Ein neuer Standort ist aber bereits gefunden.

