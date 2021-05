Fit an der frischen Luft: Die neue Kraftwerk-Tour in Nördlingen

An neun Stationen kann man in Nördlingen jetzt trainieren. Was man dafür braucht und wo der Start ist.

Das Fitnessstudio Rieser Kraftwerk beteiligt sich mit einer besonderen Aktion an der Initiative „ Nördlingen bewegt dich“ von Stadt und Stadtmarketingverein: Entlang einer sechs Kilometer langen Runde bietet die kostenlose „Kraftwerk Fit Tour“ an neun Stationen Anleitungen für sportliche Übungen mit dem eigenen Körpergewicht.

Los geht es an der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen

Die Rundtour, die im Rieser Sportpark an der Hermann-Kessler-Halle startet und über die Marienhöhe führt, ist für aktive Sportler genauso wie für Anfänger geeignet. Die Übungen können in verschiedenen Schwierigkeitsstufen absolviert werden. Die Strecke ist auf der ersten Tafel, ebenso wie auf der Wander-App „Komoot“ einsehbar. Wer sich das Ganze zuerst einmal ansehen möchte, für den gibt es ein Youtube-Erklärvideo. Initiatorin Fabiola Hopp: „Uns war wichtig, dass die „Fit Tour“ ein Angebot für alle ist – jeder kann individuell in seiner Geschwindigkeit und in seiner selbst gewählten Schwierigkeitsstufe Sport machen. Gleichzeitig ist die Tour auch für Spaziergänge mit der ganzen Familie geeignet.“

Die Übungen seien so gestaltet, dass mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden kann und die Begebenheiten der Umgebung, wie zum Beispiel Steigungen, Geländer oder Treppenstufen, eingebaut seien. Das Rieser Kraftwerk hat sich auf funktionelles Training mit einem individuellen Trainingsplan, Kleingruppentrainings oder beispielsweise auch Athletiktraining für Mannschaften spezialisiert, so eine Pressemitteilung der Stadt. Angesichts der aktuellen gesetzlichen Regelungen muss das Fitnessstudio derzeit geschlossen bleiben.

Kostenloses Angebot

Für Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist‘s wert“, ist die Beteiligung des Rieser Kraftwerks an der Initiative „Nördlingen bewegt dich“ nicht selbstverständlich: „Fitnessstudios haben viel in Hygiene- und Abstandsmaßnahmen investiert und müssen dennoch seit mehr als zehn Monaten geschlossen bleiben. Selbst an der frischen Luft können sie angesichts der landkreisweiten Inzidenz derzeit keine Dienstleistungen anbieten. Dass das Rieser Kraftwerk in dieser Situation den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern stattdessen ein kreatives und kostenloses Angebot auf die Beine stellt, ist großartig.“ OB David Wittner bedankte sich bei Fabiola Hopp und ihrer Kollegin Nicole Rommel für die Aktion, die „eine weitere Bereicherung für die Sport-Stadt Nördlingen darstellt“. Verschiedene Veranstaltungen und Aktionen zu „Nördlingen bewegt dich“ gibt es auch im Veranstaltungskalender auf www.noerdlingen.biz. (pm)

Lesen Sie auch: