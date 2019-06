vor 20 Min.

Vor 300 Jahren: Tausende Gläubige kommen nach Maihingen

Plus Vor 300 Jahren wird die Klosterkirche in Maihingen geweiht. Warum die Zeremonie vor der Fertigstellung der Kirche stattgefunden hat.

Von Josef Hopfenzitz

Es muss ein glanzvoller Sonntag gewesen sein, der 25. Juni 1719, als sich rund 10.000 Menschen an und in der neuen Klosterkirche in Maihingen drängten, um bei der Weihe ihrer Kirche dabei zu sein. Mit einer Kutsche wurde der Weihbischof Johann Jakob von Mayr (1677-1749, seit Januar 1719 in diesem Amt) in Augsburg abgeholt und zunächst nach Laub zur Weihe der dortigen Pfarrkirche gefahren. Am gleichen Abend konnten ihn dann die Maihinger Minoriten begrüßen.

