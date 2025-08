Abschlussfeier an der Montessori-Schule mit einer Botschaft aus „Findet Nemo“

Am Freitag, 25. Juli, hat die Montessori-Schule Oettingen je neun bestandene QAs und MSAs der 9. und 10. Jahrgangsstufe gefeiert.

Neben den Absolventinnen und Absolventen und ihren Familien nahmen an diesem feierlichen Anlass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Pädagogen der Schule und zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth teil.

Nachdem der offizielle Teil durch die Schulleitung Katharina Hiller eröffnet wurde, ermutigte Bürgermeister Eisenbarth in seiner Rede die Abschlussschüler, ihren Weg im Leben immer weiterzugehen, auch wenn es mal schwierig wird. „Wenn das Leben dich runterzieht, weißt du, was du dann tun musst? Schwimm einfach weiter“, zitierte er aus dem Film „Findet Nemo“.

Abschlussfeier der Montessori-Schule in Oettingen

Neben den anschließenden Ansprachen von Vorstand und Elternbeirat wurde den Abschlussschülern ein kleines Präsent überreicht. Der Fleißpreis für besonderes Arbeitsengagement ging in diesem Jahr an Thea Hahn, der Sozialpreis wurde nicht vergeben, sondern wird an das Kinderheim Oettingen gespendet. Danach fand die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse statt, bei der Leo Riefle für den besten Abschluss der 9. Jahrgangsstufe geehrt wurde und Jule Lindner für den der 10. Klasse.

Der offizielle Festakt wurde durch die beiden Musiklehrkräfte Julia Bräunling und Annette Jungwirth-Heppner mit wunderschönen musikalischen Beiträgen begleitet und durch die stellvertretende Schulleitung, Tanja Schabert, mit einer Einladung zum gemütlichen Beisammensein beendet. Für das leibliche Wohl sorgte ein reichlich gedecktes Buffet, welches die 7. Jahrgangsstufe unter Anleitung von Wallfahrtswirt Alexander Trollmann und mit Unterstützung der Fachlehrkräfte Beatrix Durst und Karin Schreiber ansprechend zubereitet hatte. (Katharina Hiller)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!