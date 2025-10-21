So sind die neuen Gebühren für das Abwasser in Fremdingen

Die Neukalkulation der Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigungen in den Gemeindeteilen Hausen, Herblingen und Hochaltingen sowie im Hauptort Fremdingen war Hauptthema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Eines vorweg: Die Steigerungen beliefen sich bei allen vier Gemeindebereichen auf maximal 16 Prozent und fielen damit für die Beitragszahler vergleichsweise glimpflich aus.

Zunächst wurden nicht öffentliche Beschlüsse bekannt gegeben: Dem Ortsverein Schopflohe wurde ein Zuschuss von 1500 Euro für geleistete Tiefbauarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus zugestanden und die Feuerwehr Seglohe erhielt einen Zuschuss von 5000 Euro zur Sanierung der Fassade des Gerätehauses. Eine Neufassung der Friedhofsgebühren für den kommunalen Friedhof „Bei St. Leonhard“ in Fremdingen wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2026 beschlossen und die neu kalkulierten Gebühren festgelegt. Die leichten Steigerungen beliefen sich im Durchschnitt auf etwa zehn Prozent.

Abwassergebühren in Fremdingen: Gebühren werden erhöht

Bei der Abwasserbeseitigung in Hausen wurde aufgrund geringfügiger Investitionen auf eine Neukalkulation der Beiträge verzichtet. Bei den Gebühren hingegen habe sich bei der Neuermittlung ein Betrag von 2,38 Euro ergeben, bisher lag dieser bei 2,15 Euro pro Kubikmeter. Dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Diese Gebühren gelten bis 2029. Die Beiträge für Herblingen und Hochaltingen bleiben ebenfalls bis zum Jahr 2029 unverändert, jedoch muss bei den Abwassergebühren eine Anhebung von derzeit 1,80 Euro pro Kubikmeter auf 2,08 Euro erfolgen.

Dann ging es schließlich um die Kosten rund um das Abwasser. Beiträge für die Abwasserbehandlung entstehen, wenn Investitionen stattgefunden haben und somit Verbesserungsbeiträge von der Gemeinde erhoben werden. Die Gebühren sind die laufenden Kosten wie etwa Klärwärter für die Abwasserbehandlung und müssen laut Gesetz kostendeckend von der Gemeinde erhoben werden.

Bei der Abwasserbehandlung in Fremdingen wurde ein Fachbüro aus Straubing mit der Kalkulation dieser Beiträge und Gebühren beauftragt. Bei den Beiträgen wurde ein kostendeckender Satz von 1,72 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche und 7,80 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche ermittelt – nahezu die bestehenden Sätze. Bei den Gebühren hatte das Fachbüro drei Varianten erarbeitet. Der Gemeinderat entschied sich für den Mittelweg und einen Gebührensatz von 3,27 Euro pro Kubikmeter, was eine Steigerung um etwa zehn Prozent für die angeschlossenen Verbraucher in Fremdingen, Bühlingen, Enslingen, Raustetten, Schopflohe und Seglohe bedeute. Wasser und Abwasser seien laut gesetzlicher Vorgabe kostendeckende Einrichtungen, hieß es dazu.