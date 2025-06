Alle Kulturen Festival (AKF) in Wassertrüdingen findet zum letzen Mal statt

An diesem Wochenende findet in Wassertrüdingen das Alle Kulturen Festival (AKF) statt, allerdings vorerst zum letzten Mal, wie der Veranstalter mitteilt.

Im Jahr 2013 wechselte das AKF von Oettingen nach Wassertrüdingen und entwickelte sich zu einem wahren Besuchermagnet. Ein Höhepunkt war 2019 der Auftritt von „La Brass Banda“ mit Frontman Stefan Dettl. Die Pandemie brachte jedoch große Einschnitte in der Musik- und Festivalszene und deshalb reifte beim Veranstalter die Entscheidung, dass 2025 mit dem AKF zunächst Schluss sein wird. Deshalb dürfen die Fans in diesem Jahr noch einmal ausgiebig Flair und einzigartige Stimmung des AKF genießen.

Headliner beim AKF: Meta and den Cornerstones und Marcus Gad & Tribe

Die Headliner in diesem Jahr sind die Reggae-Band „Meta and the Cornerstones“ mit dem senegalesischen Frontman Meta Dia am Freitag ab 21 Uhr und Marcus Gad & Tribe aus Neukaledonien im Südpazifik mit meditativer Reggae- und Soulmusik am Samstag ab 21.15 Uhr. Offiziell läuft das Festival von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Juni. Freier Eintritt ist in diesem Jahr während des gesamten Festivals im Respect-Garden, dem Schlossgrabenareal, in dem Poetry-Slam, Yoga, Märchenstunden und verschiedene musikalische Auftritte und Workshops geboten werden.

Am Donnerstag war der deutsche Reggae- Hip-Hop- und Soulmusiker Mellow Mark zu hören. Auf der Hauptbühne am Festplatz Bürg startet das Musikprogramm am Freitag, 27. Juni, um 16.45 Uhr mit Gebrüder Mühlleitner, anschließend Mellow Mark and Boomrush und ab 21 Uhr Meta and the Cornerstones. Trixstar and Boomrush spielen danach bis ein Uhr nachts. Parallel in den Musik- und Umbauphasen der Hauptbühne finden auf der Nebenbühne ab 18 Uhr Musikbeiträge von DJ’s und Bands bis zwei Uhr nachts statt. Ebenso im Respectival, dem Areal des Campingplatzes, wo Musik bereits ab 12 Uhr erklingt

AKF-Hauptprogramm am Samstag startet mittags

Am Samstag, 28. Juni, startet auf der Hauptbühne um 12.30 Uhr Makia, eine siebenköpfige Band aus Frankfurt/Main, mit einer „explosiven Mischung aus Latin, Reggae und Funk. Um 14.30 Uhr kommt die Band Dubarise, ab 16.30 Uhr Unlimited Culture, ab 18.45 Uhr Mellow Mood und Marcus Gad & Tribe ab 21.15 Uhr und ab 23.30 Uhr wird Sara Lugo, die Sängerin aus München besticht durch charismatische Ausstrahlung, das Publikum begeistern. Auf der Nebenbühne startet das Musikprogramm am Samstag ab 13.45 Uhr mit DJ High Store und dieser Diskjockey wird nach Auftritten von vier Bands auf der Nebenbühne ab ein Uhr nachts auch das Programm abrunden.

Am Sonntag, 29. Juni, kommen mit der Band Jahcoustix (ab 14.15 Uhr) und Ganjaman (ab 16.30 Uhr) gute Bekannte des AKF auf die Hauptbühne. Neu ist, dass der „Alle-Welt-Markt“ bereits von Freitag bis Sonntag auf dem Festivalgelände angeboten wird. Am Sonntag, 29. Juni, können Besucher bei vergünstigtem Eintritt Livemusik und Festivalfeeling von 11 Uhr bis 18 Uhr erleben. Rund 70 Aussteller sind mit internationalen Speisen, Kunsthandwerk, Stoffen oder Kleidern vertreten, ein Kinderprogramm sowie unterschiedlichste Musik werden geboten.

Spende an soziale Projekte

Seit Bestehen des AKF wurde jedes Jahr ein Teil der Erlöse für soziale Projekte in aller Welt gespendet. Bisher erhielten unterschiedliche Hilfsorganisationen über 50 000 Euro.