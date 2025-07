Altstadtflohmarkt in Nördlingen: Wird das Wetter wirklich so schlecht?

„Ich habe aufgehört, mir übers Wetter Gedanken zu machen. Wir müssen es einfach so nehmen, wie es ist“, sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Nördlinger Stadtmarketingvereins. Und so müsse man einfach das Beste daraus machen, sollte es am Samstag regnen. Denn an diesem Tag wird Nördlingen wieder zu einem riesigen Freiluftflohmarkt, wenn in der Altstadt private und professionelle Händler ihre Waren anbieten. Da lassen sich so einige Schnäppchen machen. Auch bei Regen. „Die Leute planen zum Teil, mit Pavillons zu kommen, um ihre Waren im Trockenen anbieten zu können. Die gängigen Drei-Meter-auf Drei-Meter Pavillons sind ja auch dankbar zum Aufstellen“, sagt Vierkorn.

