Das muss man zum Nördlinger Altstadtflohmarkt wissen

Beatles-Schallplatten, bunte Porzellantässchen mit Goldrand oder ausrangierte Kinderschuhe: Am Samstag, 3. August, kommen Schnäppchenjäger beim großen Altstadtflohmarkt in der Nördlinger Innenstadt wieder voll auf ihre Kosten. Stadtmarketingverein-Geschäftsstellenleiterin Sabine Vierkorn wünscht sich eine „friedliche Veranstaltung, bei der jeder auf den anderen schaut“. Das Geschäft werde an diesem Tag vor dem Geschäft gemacht, das Miteinander und der Spaß stünden im Vordergrund.

Aufgebaut werden darf ab sechs Uhr morgens innerhalb der Stadtmauer. Vor beziehungsweise in den Stadttoren darf kein Stand aufgebaut werden. Die offizielle „Flohmarktzeit“ ist von 9 bis 16 Uhr. Wie in jedem Jahr gibt es weder Anmeldung noch Platzreservierung. Hausbewohner und Geschäfte dürfen den direkten Bereich vor dem eigenen Objekt vorrangig zum Verkaufen benutzen. Entsprechende Markierungen mit Kreide sollten beachtet werden.

Nördlingens Innenstadt ist beim Flohmarkt autofrei

Die Innenstadt ist am Samstag komplett für den Verkehr gesperrt. Auch der Linienbus der Firma Schwarzer fährt die Haltestellen in der Altstadt nicht an, sondern den Busbahnhof.

Auch wenn es eine sehr freie Veranstaltung sei, müsse man doch ein paar Dinge regulieren, sagt Susanne Vierkorn. So gebe es einen Sicherheits- und einen Sanitätsdienst. Und man bitte darum, Durchfahrten und Eingänge freizuhalten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Rettungsweg und somit keine Flohmarktfläche sind die innere Baldinger Straße, von Copy&Print bis zur Marktplatzzufahrt. Lediglich anliegende Geschäfte haben auf der rechten Seite in Richtung Marktplatz ein Sondernutzungsrecht. Eine einseitige Flohmarktfläche ist auch die Fußgängerzone, von der Sparkasse in Richtung roter Schranne auf der linken Seite. Die maximale Standgröße beträgt in diesem Bereich fünf mal drei Meter. Beim Baldinger Tor, der Feuerwehrzufahrt, ist der Aufbau nur auf den Gehwegen erlaubt. Die Zufahrt in den Spitalhof zur Feuerwehr, einschließlich der Markierung links neben der Einfahrt, muss freigehalten werden.

Kinder verkaufen Spielzeug ohne Standgebühr

Der Stadtmarketing-Verein weist darauf hin, dass auch beim Flohmarkt die Straßenverkehrsordnung gilt. So ist etwa das Parken auf dem Gehweg nicht erlaubt und Parkverbotsschilder und Sperrungen sind zu beachten.

Vier ehrenamtliche Teams werden am Samstag wieder die Standgebühr einsammeln, sagt Sabine Vierkorn. Die Grundgebühr beträgt acht Euro bis zwei Meter Flohmarktfläche. Jeder weitere Meter wird mit vier Euro berechnet. Ein Tapeziertisch mit drei Metern Länge kostet beispielsweise zwölf Euro. Kinder mit reinen Spielzeugständen dürfen wie immer kostenlos dabei sein. Der Stadtmarketingverein empfiehlt Kindern für ihren Stand besonders den Garten der Stadtbibliothek.

Der Wochenmarkt wird auf Freitag, 2. August vorverlegt.

Vierkorn: Schnäppchen kann es immer und überall geben

Verkauft werden Flohmarktartikel. Keine Neuware, keine Lebensmittel und keine Tiere. Neben den zahlreichen privaten Anbietern werde es auch professionelle Händler geben, sagt Sabine Vierkorn: „Die Mischung machts.“ Den Charme des besonderen Flohmarktes mache auch aus, dass es keine „besonders guten Plätze“ oder Zeiten gebe. „Man kann überall und zu jeder Tageszeit etwas finden. Ein Schnäppchen ist ganz individuell und für jeden Einzelnen etwas anderes“, sagt die Stadtmarketing-Chefin.

Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. „Wenn ich das Wetter regulieren könnte, würde ich mir wünschen, dass es nicht zu kalt, zu nass oder zu heiß und trocken wird“, sagt Sabine Vierkorn.