Amerdingen

18:00 Uhr

Marathon mit der Nase: Die Weltmeisterinnen im Schnupfen aus dem Ries

Plus Drei Frauen aus dem Ries haben ein besonderes und erfolgreiches Hobby: Zusammen halten sie 19 Weltmeistertitel im Schnupfen. So funktioniert der "Nasensport".

Von Peter Urban

Es gibt viele Vereine, die sich dem Schnupfen verschrieben haben. Einer davon ist der SC Unterbuch, Unterbuch wiederum ist ein Daitinger Ortsteil. Die erfolgreichsten Vereinsmitglieder des SCU leben aber im Ries, in Amerdingen. Und von ihnen kann man sich in die Geheimnisse des Schnupfens auf höchsten Niveau einweihen lassen. Denn Karin Schneider, Regina Eder-Strobel und Petra Leinfelder vereinigen nicht weniger als 19 Weltmeistertitel auf sich. Die drei haben inzwischen so viele Pokale zu Hause, dass sie gar nicht wissen, wo sie die alle unterbringen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

