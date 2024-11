Faschingsfreunde Amerdingen: Das sind die Prinzenpaare

Die Faschingsfreunde Amerdingen haben sich am Samstag in der Turnhalle zum Rathaussturm getroffen. Die Brauchtumsgruppe „Trude“ stürmten das Amtszimmer und brachte den zweiten Bürgermeister Harald Wiedenmann vor das Rathaus. Dabei übergaben sie den Rathausschlüssel an den Vorsitzenden Andreas Fürst. Dieser nahm den Schlüssel entgegen und somit die Herrschaft über die Gemeinde Amerdingen in der fünften Jahreszeit. Er versicherte gegenüber dem zweiten Bürgermeister sorgfältig und gewissenhaft mit der Aufgabe umzugehen.

Wiedenmann gratuliert den Faschingsfreunden für das Ehrenamt, das dies zu dem großen Erfolg geführt hat: Die Faschingsfreude bestehen aus acht Gruppen und zählen über 100 aktive Tänzer und Tänzerinnen. Anschließend wurden die einzelnen Gruppen vorgestellt und bekamen von den neuen Prinzenpaaren den diesjährigen Orden überreicht. Die rund 200 Gäste wurden von den Härtsfeldgugga aus Kösingen in Faschingsstimmung gebracht. Anschließend wurde noch in der Turnhalle mit DJ Schmitti gefeiert.

Faschingsfreunde Amerdingen werden von zwei Prinzenpaaren angeführt

Amerdingens großer Hofstaat wird in diesem Jahr von Prinzessin Laura I. und Prinz Julian I. angeführt. Laura Wanner ist 20 Jahre alt, kommt aus Amerdingen und studiert Medizin. Zu ihren Hobbys gehören Klarinette spielen und Tanzen. Im Verein ist Laura seit 2009 und begann bei den Kesselspatzen, jetzt ist sie im Showtanz und in der großen Garde vertreten. Julian Hertle ist 22 Jahre alt und ebenfalls aus Amerdingen. Er ist dualer Mechatronikstudent. In seiner Freizeit spielt er Fußball, geht Laufen, Ski- und Radfahren. Er ist im Vorstand des Sportvereins Amerdingen tätig. Julian Hertle ist seit 17 Jahren im Verein, bei den Hofnarren gestartet und seit 2023 bei den Truden.

Icon Vergrößern Den „kleinen Hofstaat“ führen Veronika Konrad und Patrick Grandy an. Foto: Nadine Bunk Icon Schließen Schließen Den „kleinen Hofstaat“ führen Veronika Konrad und Patrick Grandy an. Foto: Nadine Bunk

Der kleine Hofstaat wird in dieser Saison von Prinzessin Veronika I. und Prinz Patrick I. regiert. Veronika Konrad ist fast 10 Jahre alt und kommt aus Bissingen und geht dort in die 4. Klasse. Sie ist seit vier Jahren bei den Kesselspatzen aktiv. Zu ihren Hobbys zählen Tanzen und Klarinette spielen. Patrick Grandy ist 11 Jahre alt und stammt aus Amerdingen. Er startet nun in sein erstes aktives Faschingsjahr. Patrick geht in die 5. Klasse im Neresheimer Gymnasium. Seine Hobbys sind Fußball und Klavier spielen. (AZ)