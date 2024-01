In Amerdingen sind die Narren los

Plus Die Faschingsfreunde organisierten erstmals eine Messe – Pater John Paul segnete die Prinzenpaare und aktiven Mitglieder.

Nach langer Vorbereitungszeit hat die erste Narrenmesse der Amerdinger Faschingsfreunde stattgefunden. In der Amerdinger St. Vitus-Kirche segnete Pater John Paul unter anderem die beiden Prinzenpaare, die es erstmals seit sieben Jahren wieder in Amerdingen gibt. Aber auch die aktiven Mitglieder erhielten den Segen, um „gut durch die neue Saison zu kommen“.

Wie Vorsitzender und Präsident Andreas Fürst im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte, sei es vereinsabhängig, ob eine Narrenmesse abgehalten werde. Bisher hätten sie im Ort Pfarrer gehabt, die nicht besonders Faschings affin gewesen seien. Doch Fürst habe Pater John Paul näher kennengelernt und in als „sehr locker und aufgeschlossen“ empfunden. Als er ihn auf die Narrenmesse ansprach, hat sich der Pater eine solche sehr gut vorstellen können.