Der Aufbau der Buden für das Nördlinger Stadtmauerfest steht an

Vom 12. bis zum 14. September 2025 findet in der Nördlinger Altstadt wieder das „Historische Stadtmauerfest“ statt. Daher bittet die Stadt Nördlingen um Beachtung, dass ab Montag, 18. August 2025, die Aufbauarbeiten für das Stadtmauerfest durch den Baubetriebshof beginnen, wie es in einer Mitteilung heißt. In der gesamten Innenstadt komme es abschnittsweise zu Sperrungen von Parkplätzen und Beeinträchtigungen.

Zunächst werde mit dem Aufbau der grünen Buden in den Parkbuchten und weiteren vorgesehenen Standorten begonnen. Parallel dazu starte auch der Aufbau des Handwerkerhofes entlang der Grundschule Mitte am Weinmarkt. Aufgrund der anstehenden TÜV-Abnahme der Sitztribünen auf dem Marktplatz müssen diese spätestens in der darauffolgenden Woche montiert werden. Ab diesem Zeitpunkt nähmen auch die weiteren Aufbauarbeiten in der Altstadt deutlich zu.

Im Rahmen der Aufbauarbeiten lasse es sich leider nicht vermeiden, dass einzelne Parkbuchten sowie Verkehrsflächen gesperrt werden müssen. Die Stadt Nördlingen bittet hierfür um Verständnis. (AZ)