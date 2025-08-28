Ausbau der B25: So geht es zwischen Möttingen und Nördlingen weiter

Die B25 ist im Landkreis Donau-Ries die am stärksten befahrene Verkehrsverbindung. Nicht zuletzt wegen des seit Jahren stetig zunehmenden Verkehrsaufkommens ist sie zwischen Donauwörth und der Landkreisgrenze bei Fremdingen inzwischen verhältnismäßig gut ausgebaut - auf einer Reihe von Abschnitten sogar dreispurig. Oberstes Ziel des zuständigen Staatlichen Bauamtes in Augsburg ist es, auf dieser Hauptverkehrsachse in bestimmten Abschnitten mit einer zusätzlichen Fahrspur die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Überholmöglichkeiten ohne Gefahrenpotenzial zu schaffen. Nachdem im vergangenen Jahr das Teilstück von der Abfahrt nach Enkingen bis kurz vor die Grosselfinger Kreuzung dreistreifig wurde, steht als nächstes der Ausbau bis zur Einmündung in den Mittelweg nach Reimlingen an.

Doch darauf müssen die Verkehrsteilnehmer nach derzeitigem Stand noch geraume Zeit warten. Laut Angaben des Staatlichen Bauamtes liegt der Vorentwurf der Planung derzeit beim Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung. Erst wenn diese erfolgt sei, könne die Behörde das entsprechende Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Schwaben beantragen, erklärte der stellvertretende Abteilungsleiter für den Bereich Donau-Ries, Wolfgang Betzl, auf Anfrage unserer Redaktion. In der Regel dauere ein solches Verfahren neun Monate bis ein Jahr. Sollte es zu Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss kommen, würde sich das Ganze auf unbestimmte Zeit verschieben. Das Bauamt versuche parallel dazu, die notwendigen Grundstücke zu erwerben. Wenn die entsprechenden Verhandlungen mit den Eigentümern positiv verliefen, könnte das gesamte Verfahren unter Umständen sogar abgekürzt werden, meinte Betzl weiter.

Die nächste Baustelle an der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen

Wie berichtet, soll an der Kreuzung nach Grosselfingen eine Unterführung errichtet werden. Bei den ersten Überlegungen der Planer war noch eine Brücke angedacht, was jedoch im Laufe der Zeit wegen des Vorkommens einer seltenen Vogelart wieder verworfen wurde. Die Naturschutzbehörden hatten sich seinerzeit dagegen ausgesprochen, weshalb man nach langem Hin und Her auf eine Unterführung gekommen ist, um kreuzungsfrei aus Grosselfingen Richtung Balgheim und umgekehrt fahren zu können. Vorgesehen ist zudem in dem aufwendig zu errichtenden Bauwerk eine eigene Spur für Radfahrer.

Wolfgang Betzl hält sich mit Prognosen zum Zeitplan des letzten auszubauenden Teils der B25 zurück. Seine Behörde plane möglichst zeitnah mit einigen begleitenden Arbeiten zu beginnen. Dazu gehörten unter anderem die erforderlichen archäologischen Arbeiten, die bei einem derartigen Projekt zwingend vorgeschrieben seien. Im günstigsten Fall könnte Ende 2026 die Planfeststellung abgeschlossen und das Vorhaben „baureif“ sein. Der Vermutung, dass dann realistischerweise wegen des Winters wohl erst im Frühjahr 2027 mit dem letzten Ausbauteils der Bundesstraße zwischen Möttingen und Nördlingen begonnen werde, widersprach Betzl nicht.