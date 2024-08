B25 wird demnächst wieder für den Verkehr freigegeben

Nach intensiven Bauarbeiten gibt das Staatliche Bauamt die Fertigstellung des dreistreifigen Ausbaus der Bundesstraße 25 zwischen der Grosselfinger Kreuzung und Möttingen bekannt. Am Freitag, 30. August, werden die Arbeiten abgeschlossen, sodass der neu ausgebaute Bereich für den Verkehr freigegeben werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Erweiterung der B25 umfasse einen zusätzlichen Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Nördlingen sowie eine Nothaltebucht in Fahrtrichtung Möttingen. „Mit dieser Maßnahme wird eine sichere Überholmöglichkeit in Richtung Nördlingen geschaffen und somit eine Entlastung des Verkehrsflusses auf dieser Strecke erreicht“, sagt Alexander Becker, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg.

Die Bauarbeiten stellten aufgrund der Kürze der Zeit eine Herausforderung dar, die durch die engagierte Zusammenarbeit aller Beteiligten erfolgreich gemeistert wurde. „Wir bedanken uns bei den Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauphase“, heißt es abschließend. (AZ)