B29 in Bopfingen: So kann man die Sperrung umfahren

Wer gerade durch Bopfingen fahren will, sollte mehr Zeit als sonst einplanen. Denn seit dem 31. Juli wird die Fahrbahn der B29 saniert. Die Bundesstraße ist während dieser Zeit an verschiedenen Stellen komplett gesperrt. Die Bauarbeiten sind in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Seit dem 18. August läuft Bauabschnitt 1b. Bis zum 14. September ist die Bundesstraße von der Mitte der Zufahrt der Q1-Tankstelle bis einschließlich der Einmündung Physio & Reha Müller gesperrt.

