Flucht statt Toilettenpause? Rieser sollen Österreicher betrogen haben

Bereits zum zweiten Mal hat ein Bagger das Nördlinger Amtsgericht beschäftigt. Der Fall war bereits im Frühjahr schon einmal verhandelt worden und musste vertagt werden, weil der Geschädigte nicht aufgetaucht war. Laut Anklage von Staatsanwalt David Patschorek wollten zwei Nördlinger, ein 50-Jähriger und ein 29-Jähriger, einen Bagger auf einer Online-Plattform kaufen. Mit dem Verkäufer, einem Österreicher sei man sich über einen Kaufpreis von 78.000 Euro handelseinig geworden. Die Anzahlung, 30.000 Euro, habe man in einer Gemeinde in Österreich übergeben. Bevor der Geschädigte aber die restlichen 48.000 Euro erhalten habe, hätten sich die beiden Käufer mit dem Bagger aus dem Staub gemacht. Betrug lautete deshalb die Anklage.

Die Angeklagten äußerten sich zum Sachverhalt nicht. Der Bagger hat anschließend wohl erneut den Besitzer gewechselt. Denn ein Kriminalbeamter aus Neu-Ulm sagte aus, dass das unterschlagene Gefährt bei einem Unternehmen in Günzburg aufgetaucht sei.

Geschädigter bei Prozess in Nördlingen sagt: Käufer haben ihn im Café sitzenlassen

Der Geschädigte war aus Österreich angereist und schilderte seine Sicht der Dinge. Einer der Angeklagten, der 29-Jährige, habe sich den Bagger angeschaut, man sei sich einig geworden. Am Tag darauf seien vier Personen gekommen, um das Gefährt abzuholen. Er habe in der Halle bei sich ein Schriftstück fertig gemacht und den Bagger verladen. Er habe unterschrieben, dass er eine Anzahlung bekommen habe. Man habe dann vereinbart, dass der Restbetrag überwiesen werde. Mit dem jüngeren Angeklagten und einem weiteren Unbekannten sei er dann nach Bregenz gefahren, um dort auf den Eingang der Überweisung zu warten. Der Fahrer des Lkw sei mit dem Bagger bereits nach Deutschland aufgebrochen. Im Café habe einer seiner Begleiter auf einmal telefonieren müssen, der andere die Toilette aufgesucht. Plötzlich sei er alleine dagesessen.

Rechtsanwalt Frank Eckstein, Verteidiger des 29-jährigen Angeklagten, fragte, warum denn der Kaufvertrag auf 78.000 Euro plus Mehrwertsteuer ausgestellt war. „Das wären ja dann rund 100.000 Euro?“ Er wisse nicht, wie man auf diese Zahl komme, entgegnet der Zeuge. Stefanie Amann, Verteidigerin des 50-Jährigen, brachte im Laufe des Prozesses weitere E-Mails als Beweisstücke vor, Rechnungen in Höhe der Anzahlung, mal mit, mal ohne Mehrwertsteuer. Einmal adressiert an den Angeklagten, einmal an eine Firma. Er könne sich nicht erinnern, das Ganze sei schon zwei Jahre her, so der Geschädigte. Zudem kümmere sich seine Frau um Rechnungen und steuerliche Angelegenheiten.

Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe für beide Angeklagte

Staatsanwalt David Patschorek sah den Sachverhalt schließlich, wie in der Anklage beschrieben, vollumfänglich bestätigt. Der Zeuge habe beschrieben, dass der 29-jährige Angeklagte bei der Abholung des Baggers anwesend war. Er sei auch davon überzeugt, dass der 50-jährige Angeklagte an der Tat beteiligt sei. Dieser habe den Lkw gefahren und den Bagger verladen. Denn auf Initiative des jüngeren Angeklagten sei die Rechnung auf die Firma des Älteren umgeschrieben worden. Auch habe dieser den Bagger später weiterverkauft. Des Weiteren könne man auf dem Foto, das der Zeuge gefertigt habe, von der Statur deutliche Übereinstimmungen mit dem Angeklagten erkennen. Weil hier ein besonders schwerer Fall des Betrugs anzunehmen sei, beantrage Patschorek, beide Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten zu verurteilen. Eine Abstufung sei hier nicht gegeben, da beim jüngeren Angeklagten der höhere Tatbeitrag zu erkennen, der Ältere aber mehrfach einschlägig wegen Betrugs vorbestraft sei.

Verteidiger Frank Eckstein sagte, man habe überhaupt keinen Beweis für eine Beteiligung seines Mandanten. Der Zeuge habe ihn nicht erkannt. Zudem sei sein Mandant kurz vor der Tat an der Hüfte operiert worden; es sei unmöglich, in diesem Zustand einen Bagger zu verladen und einen Lkw nach Deutschland zu fahren. Deshalb beantragte er einen Freispruch. Auch seine Kollegin Stefanie Amann beantragte einen Freispruch für ihren Mandanten. Der Vorwurf gegen ihn habe sich nicht im Ansatz bestätigt. Vielmehr spiele der Zeuge hier „den armen, unbedarften Kerl“, der wohl ein schlechtes Geschäft gemacht habe und den Bagger für 30.000 Euro verkauft habe.

Richterin Angela Gastl sprach den 50-jährigen Angeklagten frei, hier sei kein Tatnachweis zu führen. Den 29-Jährigen verurteilte sie zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Als Auflage muss er 3000 Euro an ein SOS Kinderdorf bezahlen. Der Geschädigte habe glaubhaft und ohne Belastungseifer ausgesagt und den 29-Jährigen identifziert, so Gastl in ihrer Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und der Bagger? Ist inzwischen wieder bei seinem ursprünglichen Besitzer in Österreich.