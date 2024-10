Verzögerte Sanierung des Möttinger Bahnhofs sorgt für Unmut

Bürgermeister Timo Böllmann ist sauer auf die Deutsche Bahn. Zum einen, weil sie ihre Zusage nicht einhält, bis zum Jahresende die beiden Bahnsteige am Möttingen Bahnhof barrierefrei umzubauen. Andererseits kümmere sich das Unternehmen zu wenig um das in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude und dessen teilweise unansehnliches Umfeld. Der Rathauschef sprach im Gemeinderat am Montagabend von dem Areal als einem „Schandfleck“. Was Böllmann noch stört.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnsteig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis