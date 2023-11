Möttingen muss mit der Bahn viel Geduld aufbringen

Bei der Bürgerversammlung in Möttingen geht Bürgermeister Timo Böllmann auf aktuelle Projekte ein. Dazu gehört auch die Kommunikation mit der Bahn.

Die Gemeinde Möttingen bleibt bezogen auf die Einwohnerzahl weiterhin eine wachsende Kommune. Die Statistik weist für Ende Oktober 2771 Bürgerinnen und Bürger aus. Das sind rund 40 mehr als zu Beginn des Jahres. Dabei zählten allerdings die Zufluchtsuchenden und Asylbewerber mit, die in den vergangenen Monaten gekommen seien, unterstrich Bürgermeister Timo Böllmann bei der diesjährigen Bürgerversammlung.

Der Rathauschef hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Möttingen zusammen mit seinen Ortsteilen gute Voraussetzungen zum Wohnen biete: Es gebe eine gute Verkehrsanbindung, zwei Nahversorger, einen Bahnhof, mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen, einige stabile lokale Betriebe sowie ein recht reges Vereinsleben. Er und der Gemeinderat würden alles tun, um diese günstigen Rahmenbedingungen auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.

Der barrierefreie Ausbau der Gleise in Möttingen soll noch erfolgen

Besonders großen Wert legten die Verantwortlichen auf die Kinderbetreuung. Erst in diesem Jahr habe die Kommune in eine neue Kinderkrippe in Appetshofen investiert und dafür rund 700.000 Euro aus dem Gemeindesäckel beigesteuert. Renoviert werde darüber hinaus der Kindergarten in Balgheim, dessen Träger zwar die evangelische Kirchengemeinde sei, für Sanierungsarbeiten am Gebäude jedoch die Gemeinde sorgen und zahlen müsse. Laut Böllmann stehen hierfür 285.000 Euro im Haushalt bereit.

Weil Möttingen an einer Bahnlinie liege, habe die Verwaltung zwangsläufig mit der Deutschen Bahn zu tun. Oft erfordere die Kommunikation mit dem Unternehmen viel Geduld. Aktuell beispielsweise beim barrierefreien Ausbau der Gleisanlagen, der zwar begonnen, aber immer noch nicht abgeschlossen sei. Wann es dort weitergehe, stehe in den Sternen.

Bahnübergang nach Lierheim könnte 2025 umgestaltet werden

Eventuell 2025 solle die Umgestaltung des Bahnübergangs von der Bundesstraße 25 nach Lierheim angegangen werden, fuhr Böllmann fort. Die Bahn plane die Kreuzung entsprechend der neuesten Anforderungen sicherer zu machen. Als „Büstra (Bahnübergangs- und Straßensicherungsanlage)“ werde das Vorhaben bezeichnet, das unter anderem komplexe Ampelschaltungen am Übergang vorsehe, wenn Züge in den Bahnhof ein- und ausfahren. Wie berichtet, befürchtet die Gemeinde mitunter lange Wartezeiten für Verkehrsteilnehmer, wenn die Schranken geschlossen sind und damit verbundenen Rückstaus auf die Bundesstraße.

Neugestaltet und besser gesichert werde auch der Gleisübergang an der Verbindungsstraße nach Enkingen. Den zweiten Übergang einige Hundert Meter weiter Richtung Nördlingen wolle die Bahn ganz schließen, weil dieser kaum frequentiert sei, so Böllmann.

Der Bürgermeister ging im weiteren Verlauf seines Vortrages auf die aktuellen und bevorstehenden Maßnahmen ein. Die Erweiterung der Kläranlage laufe nach Plan, was nicht zuletzt an der professionellen Arbeit der beauftragten Firma liege. Baulich abgeschlossen worden sei inzwischen das Breitband-Höfeprogramm, im Rahmen dessen mit staatlicher Förderung die rund um Möttingen liegenden Einzelgehöfte einen Glasfaseranschluss erhalten hätten. Zeitnah werde in Kleinsorheim mit der Verlegung eines Erdgas- und Breitbandnetzes begonnen. Die Telekom habe für 2027 einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau für den Hauptort angekündigt, teilte der Rathauschef mit.

An sozialen Projekten freue er sich auf die zusammen mit Mönchsdeggingen zu organisierende Nachbarschaftshilfe durch den bereits gegründeten Verein sowie auf die Eröffnung der Tagespflegeeinrichtung in rund einem Jahr. Im Dezember finde das Richtfest für das Gebäude statt. Das Thema Wohnungsbau streifte Böllmann nur kurz. Den momentanen Bauplatzverkauf nannte er insgesamt "schleppend".