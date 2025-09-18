Bahnübergänge Nürnberger Straße: Baustellen verzögern sich

Es gibt Neuigkeiten zu den Bauarbeiten an den beiden Bahnübergängen an der Nürnberger Straße. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, hat es in dieser Woche unter Vermittlung des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Lange ein Abstimmungsgespräch zwischen allen Beteiligten der Bauarbeiten gegeben.

Der Bahnübergang An den Langen Wiesen soll am 30. September für den Verkehr freigegeben werden. Zwischen dem 22. und 24. September sind laut Bahn halbseitige Sperrungen „leider unvermeidlich, um die abschließenden Asphaltierungs- und Straßenmarkierungsarbeiten durchzuführen“. Ab dem 25. September bis zur Verkehrsfreigabe seien zudem umfangreiche Abnahme- und Funktionsprüfungen des neuen Bahnübergangs geplant.

Innerer Ring: Baustelle soll bis Ende des Jahres beendet sein

Eine größere Verzögerung gibt es am Bahnübergang Innerer Ring. Es könnte noch bis Ende des Jahres dauern, bis die Arbeiten beendet sind. Hier teilt die Bahn mit, „aufgrund größerer technischer Schwierigkeiten und Kapazitätsproblemen bei den Baufirmen lässt sich die Verkehrsfreigabe bis zum 30. September leider nicht mehr realisieren“. Bis zu diesem Datum reicht auch die verkehrsrechtliche Anordnung. Auch die der Stadt Nördlingen mündlich von der Deutschen Bahn Mitte September in Aussicht gestellte Fertigstellung bis zum 31.10.25 könne nicht eingehalten werden, so die Bahn weiter. Alle an der Maßnahme Beteiligten seien sich aber einig, dass die Verkehrsfreigabe schnellstmöglich erfolgen müsse. Man strebe spätestens den 30.12.25 an. Ausstehende Arbeiten seien etwa noch die Montage und Installation der neuen Lichtzeichenanlage, Integration der Bahnübergangssicherung in das Elektronische Stellwerk oder auch die Synchronisation von Straßenverkehrsampel und Bahnübergangsschließanlage.

In der Pressemitteilung der Bahn heißt es weiter, Oberbürgermeister David Wittner habe die große Bedeutung des Bahnübergangs für die städtischen Verkehrsbeziehungen betont und um eine schnellstmögliche Umsetzung unter Prüfung von Beschleunigungsmaßnahmen nachdrücklich gebeten. Zudem erklärte er, die notwendigen Bestell- und Genehmigungszeiträume seitens der Stadt auf die dafür erforderliche Mindestbearbeitungszeit zu begrenzen. Die Vertreter von DB InfraGO sowie alle anderen Beteiligten hätten den unbedingten Willen zur Zusammenarbeit bekräftigt und betont, dass es auch in ihrem Sinne sei, möglichst schnell die Baumaßnahme abzuschließen, heißt es weiter.