Diese Bands treten bei der Nördlinger Kneiptour auf

Wenn Kneiptour ist, sind die Straßen in Nördlingen wieder voll, die Lokale quellen über, in jeder Ecke der Stadt wird gefeiert und getanzt. In 14 Locations wird am 12. April 2025 in Nördlingen gefeiert. Hier ist die Übersicht, welche Band in welchem Lokal spielt.

1 Mykonos by Radlos, Löpsinger Straße 8, „Late Trade Company”, ab 20.30 Uhr

Vier verschiedene Stimmen bieten dem Publikum somit Vielfalt und pure Stimmgewalt. Stilistisch deckt die Band Rock von den 70ern bis zur heutigen Zeit ab. Dabei hörbar ist laut Pressemitteilung der spezielle Sound von LTC – auch mit Eigenkompositionen.

2 Alexanderplatz, Polizeigasse 13, „Juke in the Box”, ab 20.30 Uhr

Juke in the box ist „die Hitmaschine aus dem Ries“. Die vierköpfige Rock-Cover-Band hat sich vorgenommen, jede Party zum Kochen zu bringen.

Icon Galerie 52 Bilder Am Samstag fand wieder die Kneiptour in Nördlingen statt: In 13 Locations konnten die Menschen Feiern gehen. Unsere Fotografin war dabei.

3 Rievent’s, Polizeigasse 4, „Saitenschlag“, ab 20.30 Uhr

Die fünf leidenschaftlichen Musiker aus dem Ries – Christine, Johanna, Eddi, Flo und Klaus – bringen mit Gitarren, Bass, Cajon und mehrstimmigem Gesang die besten Rock- und Pop-Hits der letzten Jahrzehnte auf die Bühne.

4 Pilsclub, Gallengässchen 1, „Sittin´ on a carpet, ab 20.30 Uhr

Bei dieser Band spielen vier Musiker aus der Umgebung von Bopfingen und Nördlingen, die handgemachte Musik mit akustischen Gitarren und mehrstimmigen Gesang im eigenen kreativen Stil macht.

Icon Vergrößern Sittin' on a carpet spielt im Nördlinger Pilsclub. Foto: Sittin ́ on a carpet Icon Schließen Schließen Sittin' on a carpet spielt im Nördlinger Pilsclub. Foto: Sittin ́ on a carpet

5 Fladenpiraten, Drehergasse 17, „The Rejetnicks“ und „Oansno“

„The Rejetnicks“, 21–22.30 Uhr Das seit 2010 bestehende Trio hat seinen ganz eigenen Stil zwischen 60’s-Rock’n’Roll und Gegenwartspunk geschaffen, druckvoll, clever, tanzbar und mit wilden Herzen.

26. Nördlinger Kneiptour am 12. April 2025: Wer in Nördlingen alles auftritt

„Oansno“, 23.15–0.45 Uhr Die Band mischt einen Klub-tauglichen Sound und würzt mit viel Spaß die energiegeladenen Grooves mit bajuwarischer Prosa. Der Mix aus Ska, Balkanbeats, Hip-Hop, Reggae und den originellen Texten ist fetzig.

6 Cohiba Kellerbar & da Limo, Eisengasse 5, „Smashed Potatoes“, ab 20.30 Uhr

Die Smashed Potatoes haben sich dem Sound der 90er und dem Independent-Rock verschrieben.

7 Samocca, Eisengasse 1, „Felix & Friends“, ab 20.30 Uhr

Die drei Musiker aus Nördlingen verzaubern mit feinster handgemachter Livemusik. Anfangs als Straßenmusiker unterwegs, entwickelten sie sich schnell zu einem eingespielten Team. Mit Gitarre, Drums und Gesang covern die Drei Klassiker und aktuelle Songs aus Rock und Pop.

8 Diablo´s, Marktplatz 16, „Markus D`Ambrosi“, ab 21 Uhr

Einen ganzen Abend nur Lieblingslieder aus vier Jahrzehnten und gute Laune pur verspricht „Markus D`Ambrosi“.

9 Valentino, Baldinger Straße 3, „The Schnecks“, ab 20.30 Uhr

Mit einer Mischung aus Rock ’n’ Roll Piano, melodiösen 80er-Sounds und mitreißenden Hymnen von Coldplay, Robbie Williams & Co sorgt das Vater-Sohn-Duo für Begeisterung bei Jung und Alt.

10 Bayrish Pub, Bei den Kornschrannen 20, „Till Monday“, ab 20.30 Uhr

Drei Musiker aus dem Nördlinger Ries wollen dafür sorgen, die richtige Würze auf den Tisch zu bringen. Sie spielen von Irish Folk über Rock, Jazz bis zu jeder Menge Spielfreude.

11 Cafe Infield, Deininger Straße 13, „Hardrock & Heavy Metal“, ab 20.30 Uhr

Im Café Infield gibt es Schätze, die von den Anfängen des Hardrock und des Heavy Metal aus den 70ern bis heute reichen.

12 JUZE, Lerchenstraße 1, „Stack”, ab 21.30

Die vier Jungs von Stack mischen Pop, Punk und Rap auf ihre ganz eigene Weise. Für Rap zu viel Dorf, für Skatepunk zu viel Feldweg und für Pop zu viele Gitarren. Mit einer gehörigen Portion Witz und Selbstironie spielen ihre Texte mit Klischees.

13 Steingass Tiefgarage

„DJ Party Night mit Tom Nose und Franzz“, ab 21 Uhr

14 Living, Bgm.-Reiger-Straße 1, „Kneiptour Abschlussparty“, ab 21.30 Uhr

Wer noch nicht genug vom Feiern hat, kann zur offiziellen „Kneiptour-Abschlussparty“ im Living kommen. Hier werden die besten Klassiker, die aktuellen Charts und alle Lieblingslieder gespielt, wie es in der Mitteilung heißt. Einlass ab 16 Jahren mit Aufsicht. (AZ)