Nördlinger Angels verstärken ihr Team mit U18-Nationalspielerin Jana Koch

Die Eigner Angels Nördlingen basteln weiter an ihrem Kader und ihrem Talentschuppen: Nach Chanel Ndi aus Würzburg schließt sich eine weitere Spielerin aus dem deutschen U18-Nationalkader dem Rieser Erstligisten an, wie die Angels mitteilen. Sie heißt Jana Koch und stammt aus Nürnberg. Vergangene Saison war die Fränkin Teil des Zweitligisten Heidolph Schwabach Baskets und lieferte trotz ihrer erst 17 Jahre ab. Nicht nur ihre 10,2 Punkte im Schnitt, sondern vor allem ihre couragierte Spielweise mit tollen Antritten und ihre überzeugenden Wurfquoten katapultierten Jana auf die Beobachtungslisten der Bundestrainer und der Bundesliga-Scouts.



Nachdem Schwabach nicht mehr in der 2. Liga spielt und Jana auch nicht mehr WNBL spielen kann, bot sich ein Wechsel nach Nördlingen an, dem derzeit einzigen Erstliga-Standort in Bayern. „Ich entschied mich für den Wechsel zu den Angels Nördlingen, um die Chance einer starken Entwicklungsperspektive und der Möglichkeit von intensiverem Training nachzugehen. Der Anreiz neuer Herausforderungen motivierte mich, dem durchdachten Konzept der Angels beizutreten und in Nördlingen die schulischen und sportlichen Herausforderungen anzupacken.“

Angels-Spielerin macht ihr Abitur am Nördlinger THG

Jana Koch wird auf jeden Fall erst einmal zwei Jahre Teil der Angels sein, weil sie im Nördlinger Theodor-Heuß-Gymnasium ihr Abitur machen wird. Nicht nur das, sondern auch ihre Heimat Mittelfranken erinnert an die aktuelle Nationalspielerin und Olympia-Teilnehmerin Luisa Geiselöder, die einen ähnlichen Karriereweg nahm. Dass man sich in der Talentschmiede Nördlingen auf höchstes deutsches Niveau entwickeln kann, ja sogar international Karriere machen kann, ist aufmerksamen und ambitionierten Talenten natürlich nicht verborgen geblieben. Dass die sportliche Leitung der Angels mit dem neuen Trainer Niko Kuusi, der als ausgesprochener Entwicklungs-Coach gilt, diesen Weg offensichtlich forciert, tut ein Übriges. Der finnische Übungsleiter spricht in hohen Tönen von den hervorragenden Anlagen seiner neuen Spielerin. Er hebt ihre Schnelligkeit, ihre Treffsicherheit und auch ihr Entscheidungsverhalten hervor. Jana Koch ist somit das vorerst letzte Puzzle-Stück im jungen deutschen Back-Up-Kader der Angels. Dabei ist die 17-jährige Aufbauspielerin nicht einmal die Jüngste im Team. Anna Löffler, die mit ihr zusammen das Gymnasium besucht, ist sogar noch ein Jahr jünger. Beide sind mit einer Doppel-Lizenz auch für die Regionalliga-Mannschaft des TSV Nördlingen einsatzberechtigt. Während Regionalliga-Trainer Pat Bär und Angels-Coach Kuusi sich um Janas basketballerische Ausbildung kümmern, wird der neue Athletik-Trainer Ben Albert sein Augenmerk auf die physische Vorbereitung der jungen Spielerin legen.