Arverio: Bauarbeiten am Nördlinger Bahnhof sollen am Mittwoch enden

In der vergangenen Woche gab es einige Unklarheiten, wie sich die Baustelle am Nördlinger Bahnhof auf den Zugverkehr auswirkt. Wie berichtet, werden dort Weichen und Gleise erneuert. Arverio-Sprecher Winfried Karg schildert auf Nachfrage unserer Redaktion den aktuellen Stand.

Demnach sollten an diesem Mittwoch die Bauarbeiten enden, sodass der Bahnverkehr im Laufe des 24. Oktober wieder Fahrt aufnehmen könne. Abgesehen von den Einschränkungen durch fehlende Fahrdienstleiter können am Morgen des 24. noch nicht alle Züge bedient werden, weil diese nicht mehr rechtzeitig nach Aalen gebracht werden können. Daher fällt der Zug um 5.57 Uhr aus Nördlingen aus, ab Aalen die Züge um 5.37 Uhr, 6.08 Uhr und 6.31 Uhr. Dafür soll um 6.23 Uhr der erste Zug aus Nördlingen in Richtung Aalen fahren.

Bauarbeiten am Nördlinger Bahnhof sorgen trotz Ende für Verspätungen

Eine weitergehende Auswirkung bestehe zudem in die Nacht hinein, so Karg: Am 25. Oktober sollte um 0.12 Uhr eigentlich ein Zug von Nördlingen nach Aalen fahren, dieser fällt aber aus. Entsprechend kann dieser Zug auch am nächsten Morgen von 6.08 Uhr nicht aus Aalen nach Donauwörth fahren. Statt dieser Fahrten gibt es Schienenersatzverkehr.

Ganz grundsätzlich gelte auf der Strecke zwischen Nördlingen und Aalen, dass bis 14. Dezember an den Wochenenden ab 18 Uhr kein Zugverkehr aufgrund fehlender Besetzung der Stellwerke möglich ist.