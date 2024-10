Kritik an neuem Bauprojekt in der Oskar-Mayer-Straße

Die Visualisierung eines Bauprojektes hatte der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates angefordert. In der Oskar-Mayer-Straße will die ETC.Pepe GmbH zum einen eine alte Villa umbauen, zum anderen soll auf dem Nachbargrundstück ein Mehrfamilienhaus errichtet werden. Die Visualisierung wurde in der vergangenen Sitzung dann auch gezeigt, das Thema aber wieder zurückgestellt. Denn es gibt Gesprächsbedarf.

