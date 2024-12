Schulze führt Praxis von verstorbenem Nördlinger Hausarzt weiter

Bei den Patientinnen und Patienten sowie in der Nördlinger Ärzteschaft herrscht große Betroffenheit über den Tod von Dr. Bert Müller. Der Mediziner, der in Nördlingen am Kastanienbaum eine Allgemeinarztpraxis hatte, ist am 23. November im Alter von 56 Jahren überraschend verstorben.

Müller galt als geschätzter und fachlich versierter Mediziner mit einem breiten ärztlichen Spektrum. Der Vorsitzende des ärztlichen Kreisverbandes Nordschwaben, Sebastian Völkl, stellte im Gespräch mit unserer Redaktion vor allem die menschlichen Eigenschaften von Bert Müller heraus. Seine Mitarbeiterinnen und natürlich auch seine Patienten hätten deswegen sehr an ihm gehangen.

Weitergeführt wird die Praxis am Kastanienbaum seit vergangener Woche vorläufig vom Facharzt für Allgemeinmedizin, Bernhard Schulze, der sich mit seiner eigenen Praxis Mitte 2021 zur Ruhe gesetzt hatte. In der aktuellen Situation springe er aber gerne ein, sagte Schulze am Montag unserer Redaktion. Voraussichtlich bis Mitte 2025 werde er die Praxis leiten und für alle bisherigen Patientinnen und Patienten da sein. Weiter wie bisher gehe es auch für die Praxishelferinnen, betonte Schulze.