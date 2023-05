Ostalb-Kreistag will bis Ende des Jahres neue Trassenführung für B29 vorstellen

Projekte ohne Ende: In der jüngsten Sitzung des Ostalb-Kreistags wird über den Verkehr der Zukunft diskutiert. Der Baubeginn vieler Pläne zögert sich jedoch hinaus.

Bis Jahresende sollen drei mögliche Varianten für eine neue Trassenführung für die Bundesstraße 29 zwischen Röttingen und Nördlingen erarbeitet sein. Dies hat Andreas Weiß, der Leiter des Geschäftsbereichs Infrastruktur im Landratsamt in Aalen, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Ostalb-Kreistags mitgeteilt.

Ausbau von B29 im Frühjahr 2025 realistisch

Diese potenziellen Trassenführungen müssen anhand zahlreicher Kriterien und mit Blick auf relevante Schutzgüter beurteilt werden, ehe sie mit dem Bundesverkehrsministerium diskutiert werden können. Etwas weiter ist man beim Ausbau der Bundesstraße 29 zwischen Lauchheim und Aufhausen (Röttinger Höhe). Hier ist Weiß zufolge ein Baubeginn im Frühjahr 2025 realistisch.

In diesem 2,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Bauende der Ortsumgehung Lauchheim und der dreispurigen Gefällstrecke vor dem Ortseingang von Aufhausen ist ein dreistreifiger Ausbau vorgesehen. Die Kreuzung auf der Röttinger Höhe mit der Kreisstraße 3200 in Richtung Röttingen und die Straße zum Submissionsplatz erhält eine Ampelanlage. Auf der B 29 ist von Lauchheim kommend eine Zusatzspur vorgesehen und eine zweite Fahrspur in Verlängerung der Aufhauser Steige in Fahrtrichtung Aalen bis zur Röttinger Höhe. Die jeweils zwei Spuren im Bereich der Kreuzung werden danach auf eine Spur bergab zusammengeführt. Gerechnet werde mit Kosten von knapp neun Millionen Euro.

105 Millionen Euro für die Trassenführung nach Nördlingen

Um ein Vielfaches höher, nämlich bei 105 Millionen Euro, liegen die Schätzungen für die neue Trassenführung zwischen Röttingen und Nördlingen. Die Kalkulation stammt allerdings aus dem Jahr 2015. Dabei geht es darum, die Ortsdurchfahrten von Aufhausen, Bopfingen, Trochtelfingen und Pflaumloch vom überregionalen Durchgangsverkehr zu entlasten. In den Jahren 2014/15 hatte der Ostalbkreis dafür eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen. 2016 wurde das Projekt in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen und als „Vordringlicher Bedarf“ eingestuft. Mit der Planung hätte das Land Baden-Württemberg allerdings frühestens im Jahr 2025 beginnen können.

Deswegen übernahm der Ostalbkreis das sogenannte Linienbestimmungsverfahren. Dabei untersucht ein Ingenieurbüro zunächst Varianten aus der Machbarkeitsstudie und eine weitere, Null-Plus-Variante. Bis Jahresende will man sich auf drei Varianten fokussieren. Gleichzeitig sind weitere Untersuchungen gelaufen. Nun steht der sogenannte Scoping-Termin an, der einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einem Planfeststellungsverfahren vorgeschaltet ist. Die Unterlagen dafür waren bereits im Mai 2020 fertig. Hier hat es, wie Landrat Joachim Bläse im Kreistag sagte, ein Jahr gedauert, bis man die dafür zuständige richtige Behörde gefunden hat. Die drei Jahre alten Unterlagen wurden aktualisiert, der Termin ist für den 26. Juni anberaumt.

Trasse wird dem Berliner Verkehrsministerium vorgelegt

Am Ende einer Variantenbewertung mit einer Vielzahl von Kriterien steht ein Vorschlag für die bauwürdige Trasse. Dieser wird dann dem Berliner Verkehrsministerium zur Zustimmung vorgelegt. Das ihm unterstehende Fernstraßenbundesamt bestimmt die gewählte Linie förmlich. Die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay hat bei einer Besprechung im Aalener Landratsamt auf den weiteren Verlauf der Planung nach dem Scoping-Termin hingewiesen: „Uns steht eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Wir müssen allen Belangen, insbesondere denen der Umwelt, aber zugleich auch denen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden.“

Der Nördlinger CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange, der zusammen mit seinem Aalener CDU-Kollegen Roderich Kiesewetter teilgenommen hatte, sagte: „Die Aufnahme der Maßnahme ‚B 29 neu‘ im Jahr 2016 in den Bundesverkehrswegeplan 2030 war für die Region eine positive Nachricht. Seither hat die Verkehrsbelastung weiter zugenommen. Daher freut es mich sehr, dass die Verantwortlichen im Ostalbkreis zusammen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, den örtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und Abgeordneten weiter konsequent an einer Realisierung des Projekts arbeiten. Die bisherigen Untersuchungen zeigen die Komplexität der Maßnahme, aber auch den gemeinsamen Willen aller Beteiligten, das Projekt voranzutreiben.“