Hubschrauber war am Montag über dem Landkreis Donau-Ries unterwegs

Ein Hubschrauber war am Montagvormittag unter anderem über dem Ries deutlich zu hören. Häufig handelt es sich dabei um Testflüge der Firma Airbus Helicopers, die dabei ihre Runden in der Region drehen – das war an diesem Tag aber nicht der Fall.

Zwar handelte es sich nach Angaben des Online-Portals Flightradar24 um einen Hubschrauber von Airbus. Allerdings war dieser Hubschrauber vom niedersächsischen Heeresflugplatz Bückeburg gestartet und ist über Kassel und Würzburg in Richtung Landkreis Donau-Ries geflogen. Über Wallerstein, Nördlingen, Reimlingen und Mönchsdeggingen ging der Flug weiter über Bissingen bis in die Nähe von Tapfheim, wo der Hubschrauber dann in Richtung Donauwörth abdrehte.

Wie ein Sprecher von Airbus auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius aber nicht damit nach Donauwörth gekommen. Dieser ist am Montag bei Airbus in Donauwörth vor Ort, weil das Unternehmen einen ersten H145M-Hubschrauber aus einem im Dezember 2023 abgeschlossenen Vertrag an die Bundeswehr übergibt. Weiter teilt der Unternehmenssprecher nur mit: „Ja, das war ein Hubschrauber der Bundeswehr, der zur Veranstaltung hierher nach Donauwörth gekommen ist.“