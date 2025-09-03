Wo es am Sonntag Pop-up-Biergärten im Ries gibt

Gute Neuigkeiten für Biergarten-Liebhaber: Am kommenden Sonntag, 7. September, veranstalten Jugendgruppen aus dem Ries Pop-Up-Biergärten im Rahmen der Aktion „Naus in‘d Welt – nei ins Ries“. Die Aktion eignet sich ideal für eine Fahrradtour. Wer sich eine Route zusammenstellen möchte, den verweisen die Organisatoren auf die App Bayernnetz für Radler. Doch in welchen Orten werden Biergärten aufgebaut und was gibt es dort zu essen und trinken?

Birkhausen

Organisator: Festdamen Birkhausen

Uhrzeit: 15 bis 20 Uhr

Ort: Obere Dorfstraße 2

Verpflegung: Kaffee, Kuchen, Gegrilltes, kalte Getränke und Cocktails

Ehringen

Organisator: Fischergilde Wallerstein

Uhrzeit: 9 bis 15 Uhr

Ort: Weiherweg

Verpflegung: Weißwurstfrühstück, gegrillte Makrelen, Forellen, kühle Getränke und Eis

Programm: Angelspiele und alles zum Thema heimische Fische

Grosselfingen

Organisator: ELJ Grosselfingen

Uhrzeit: 14.30 bis 19 Uhr

Ort: Schloßstraße 11

Verpflegung: Kaffee, Kuchen, abends Steaksemmeln, kalte Getränke

Programm: Spieleangebot für Kinder

Ederheim

Organisator: ELJ Ederheim

Uhrzeit: 16 bis 20 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle, Waldstraße 20

Verpflegung: deftige Brotzeit, kühle Getränke

Programm: großer Spaß für Groß und Klein, Hüpfburg

Balgheim

Organisator: ELJ Balgheim

Uhrzeit: 13 bis 19 Uhr

Ort: Vereinsheim „Zur Alten Schule“, Reimlinger Straße 6

Verpflegung: Wurstsalat mit vegetarischer Alternative, Getränke nach Biergartenkultur

Programm: Maltisch

Oettingen

Organisator: Diakoneo Offene Hilfen

Uhrzeit: 13 bis 17 Uhr

Ort: Ziegelgasse 1

Verpflegung: verschiedene kühle Getränke, Kaffee, Kuchen, Bauerntorte, Brote mit vegetarischen Aufstrichen

Programm: Spielgeräte für Kinder und barrierefreier Zugang

Wechingen

Organisator: ELJ Wechingen

Uhrzeit: 12 bis 19 Uhr

Ort: Gemeindehaus, St.-Moritz-Straße 1

Verpflegung: Waffeln mit verschiedenen Toppings, Kaffee, Kaltgetränke, Aperol und Caipi

Rudelstetten

Organisator: Bude Rudelstetten

Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr

Ort: Lange Äcker 23

Verpflegung: alkoholische und alkoholfreie Getränke, Grill-Teller zum Selbst-Zusammenstellen

Deiningen

Organisator: ELJ Deiningen

Uhrzeit: 15 bis 19 Uhr

Ort: Alerheimer Straße 4

Verpflegung: kühle Cocktails mit und ohne Alkohol

Programm: Beschäftigung für Kinder

Appetshofen

Organisator: Schulhaus Appetshofen e.V.

Uhrzeit: 15 bis 22 Uhr

Ort: Appetshofen 63

Verpflegung: Cocktails, alkoholfreie Getränke, Bier und Weizen, ab 17 Uhr Wurstsalat und Käsesemmeln

Pop-up-Biergärten im Ries: Was ist, wenn das Wetter schlecht ist?

Bei schlechtem Wetter werde die Aktion nicht abgesagt, sagt Friedel Röttger von der Evangelischen Landjugend, die das Projekt mit organisiert. Im vergangenen Jahr hätten viele der Jugendtreffs Ausweichoptionen geschaffen, etwa eine Überdachung oder ein Zelt. Schon das vierte Mal organisiert die Jugend aus den Dörfern die Pop-up-Biergärten. Mit dem Projekt wolle man darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Jugendarbeit auf dem Land ist, sagt Röttger. Die verschiedenen Jugendtreffs und Vereine würden sich selbst um den Aufbau der Biergärten kümmern, dadurch lernten die jungen Leute demokratisches Verständnis und soziale Fähigkeiten.