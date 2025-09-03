Wo es am Sonntag Pop-up-Biergärten im Ries gibt

Gute Neuigkeiten für Biergarten-Liebhaber: Am kommenden Sonntag, 7. September, veranstalten Jugendgruppen aus dem Ries Pop-Up-Biergärten im Rahmen der Aktion „Naus in‘d Welt – nei ins Ries“. Die Aktion eignet sich ideal für eine Fahrradtour. Wer sich eine Route zusammenstellen möchte, den verweisen die Organisatoren auf die App Bayernnetz für Radler. Doch in welchen Orten werden Biergärten aufgebaut und was gibt es dort zu essen und trinken?
Birkhausen
- Organisator: Festdamen Birkhausen
- Uhrzeit: 15 bis 20 Uhr
- Ort: Obere Dorfstraße 2
- Verpflegung: Kaffee, Kuchen, Gegrilltes, kalte Getränke und Cocktails
Ehringen
- Organisator: Fischergilde Wallerstein
- Uhrzeit: 9 bis 15 Uhr
- Ort: Weiherweg
- Verpflegung: Weißwurstfrühstück, gegrillte Makrelen, Forellen, kühle Getränke und Eis
- Programm: Angelspiele und alles zum Thema heimische Fische
Grosselfingen
- Organisator: ELJ Grosselfingen
- Uhrzeit: 14.30 bis 19 Uhr
- Ort: Schloßstraße 11
- Verpflegung: Kaffee, Kuchen, abends Steaksemmeln, kalte Getränke
- Programm: Spieleangebot für Kinder
Ederheim
- Organisator: ELJ Ederheim
- Uhrzeit: 16 bis 20 Uhr
- Ort: Mehrzweckhalle, Waldstraße 20
- Verpflegung: deftige Brotzeit, kühle Getränke
- Programm: großer Spaß für Groß und Klein, Hüpfburg
Balgheim
- Organisator: ELJ Balgheim
- Uhrzeit: 13 bis 19 Uhr
- Ort: Vereinsheim „Zur Alten Schule“, Reimlinger Straße 6
- Verpflegung: Wurstsalat mit vegetarischer Alternative, Getränke nach Biergartenkultur
- Programm: Maltisch
Oettingen
- Organisator: Diakoneo Offene Hilfen
- Uhrzeit: 13 bis 17 Uhr
- Ort: Ziegelgasse 1
- Verpflegung: verschiedene kühle Getränke, Kaffee, Kuchen, Bauerntorte, Brote mit vegetarischen Aufstrichen
- Programm: Spielgeräte für Kinder und barrierefreier Zugang
Wechingen
- Organisator: ELJ Wechingen
- Uhrzeit: 12 bis 19 Uhr
- Ort: Gemeindehaus, St.-Moritz-Straße 1
- Verpflegung: Waffeln mit verschiedenen Toppings, Kaffee, Kaltgetränke, Aperol und Caipi
Rudelstetten
- Organisator: Bude Rudelstetten
- Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr
- Ort: Lange Äcker 23
- Verpflegung: alkoholische und alkoholfreie Getränke, Grill-Teller zum Selbst-Zusammenstellen
Deiningen
- Organisator: ELJ Deiningen
- Uhrzeit: 15 bis 19 Uhr
- Ort: Alerheimer Straße 4
- Verpflegung: kühle Cocktails mit und ohne Alkohol
- Programm: Beschäftigung für Kinder
Appetshofen
- Organisator: Schulhaus Appetshofen e.V.
- Uhrzeit: 15 bis 22 Uhr
- Ort: Appetshofen 63
- Verpflegung: Cocktails, alkoholfreie Getränke, Bier und Weizen, ab 17 Uhr Wurstsalat und Käsesemmeln
Pop-up-Biergärten im Ries: Was ist, wenn das Wetter schlecht ist?
Bei schlechtem Wetter werde die Aktion nicht abgesagt, sagt Friedel Röttger von der Evangelischen Landjugend, die das Projekt mit organisiert. Im vergangenen Jahr hätten viele der Jugendtreffs Ausweichoptionen geschaffen, etwa eine Überdachung oder ein Zelt. Schon das vierte Mal organisiert die Jugend aus den Dörfern die Pop-up-Biergärten. Mit dem Projekt wolle man darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Jugendarbeit auf dem Land ist, sagt Röttger. Die verschiedenen Jugendtreffs und Vereine würden sich selbst um den Aufbau der Biergärten kümmern, dadurch lernten die jungen Leute demokratisches Verständnis und soziale Fähigkeiten.
