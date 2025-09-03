Icon Menü
Das ist bei den Pop-up-Biergärten im Ries geboten

Ries

Wo es am Sonntag Pop-up-Biergärten im Ries gibt

Am 7. September startet die Aktion „Naus in‘d Welt – nei ins Ries“: Jugendtreffs organisieren für einen Tag Pop-up-Biergärten in ihren Dörfern. Das ist geboten.
Von Anna-Lena Schachtner
    Die Pop-up-Biergärten im Ries am 7. September eignen sich perfekt für eine Fahrradtour.
    Die Pop-up-Biergärten im Ries am 7. September eignen sich perfekt für eine Fahrradtour. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

    Gute Neuigkeiten für Biergarten-Liebhaber: Am kommenden Sonntag, 7. September, veranstalten Jugendgruppen aus dem Ries Pop-Up-Biergärten im Rahmen der Aktion „Naus in‘d Welt – nei ins Ries“. Die Aktion eignet sich ideal für eine Fahrradtour. Wer sich eine Route zusammenstellen möchte, den verweisen die Organisatoren auf die App Bayernnetz für Radler. Doch in welchen Orten werden Biergärten aufgebaut und was gibt es dort zu essen und trinken?

    Birkhausen

    • Organisator: Festdamen Birkhausen
    • Uhrzeit: 15 bis 20 Uhr
    • Ort: Obere Dorfstraße 2
    • Verpflegung: Kaffee, Kuchen, Gegrilltes, kalte Getränke und Cocktails

    Ehringen

    • Organisator: Fischergilde Wallerstein
    • Uhrzeit: 9 bis 15 Uhr
    • Ort: Weiherweg
    • Verpflegung: Weißwurstfrühstück, gegrillte Makrelen, Forellen, kühle Getränke und Eis
    • Programm: Angelspiele und alles zum Thema heimische Fische

    Grosselfingen

    • Organisator: ELJ Grosselfingen
    • Uhrzeit: 14.30 bis 19 Uhr
    • Ort: Schloßstraße 11
    • Verpflegung: Kaffee, Kuchen, abends Steaksemmeln, kalte Getränke
    • Programm: Spieleangebot für Kinder

    Ederheim

    • Organisator: ELJ Ederheim
    • Uhrzeit: 16 bis 20 Uhr
    • Ort: Mehrzweckhalle, Waldstraße 20
    • Verpflegung: deftige Brotzeit, kühle Getränke
    • Programm: großer Spaß für Groß und Klein, Hüpfburg

    Balgheim

    • Organisator: ELJ Balgheim
    • Uhrzeit: 13 bis 19 Uhr
    • Ort: Vereinsheim „Zur Alten Schule“, Reimlinger Straße 6
    • Verpflegung: Wurstsalat mit vegetarischer Alternative, Getränke nach Biergartenkultur
    • Programm: Maltisch

    Oettingen

    • Organisator: Diakoneo Offene Hilfen
    • Uhrzeit: 13 bis 17 Uhr
    • Ort: Ziegelgasse 1
    • Verpflegung: verschiedene kühle Getränke, Kaffee, Kuchen, Bauerntorte, Brote mit vegetarischen Aufstrichen
    • Programm: Spielgeräte für Kinder und barrierefreier Zugang

    Wechingen

    • Organisator: ELJ Wechingen
    • Uhrzeit: 12 bis 19 Uhr
    • Ort: Gemeindehaus, St.-Moritz-Straße 1
    • Verpflegung: Waffeln mit verschiedenen Toppings, Kaffee, Kaltgetränke, Aperol und Caipi

    Rudelstetten

    • Organisator: Bude Rudelstetten
    • Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr
    • Ort: Lange Äcker 23
    • Verpflegung: alkoholische und alkoholfreie Getränke, Grill-Teller zum Selbst-Zusammenstellen

    Deiningen

    • Organisator: ELJ Deiningen
    • Uhrzeit: 15 bis 19 Uhr
    • Ort: Alerheimer Straße 4
    • Verpflegung: kühle Cocktails mit und ohne Alkohol
    • Programm: Beschäftigung für Kinder

    Appetshofen

    • Organisator: Schulhaus Appetshofen e.V.
    • Uhrzeit: 15 bis 22 Uhr
    • Ort: Appetshofen 63
    • Verpflegung: Cocktails, alkoholfreie Getränke, Bier und Weizen, ab 17 Uhr Wurstsalat und Käsesemmeln

    Pop-up-Biergärten im Ries: Was ist, wenn das Wetter schlecht ist?

    Bei schlechtem Wetter werde die Aktion nicht abgesagt, sagt Friedel Röttger von der Evangelischen Landjugend, die das Projekt mit organisiert. Im vergangenen Jahr hätten viele der Jugendtreffs Ausweichoptionen geschaffen, etwa eine Überdachung oder ein Zelt. Schon das vierte Mal organisiert die Jugend aus den Dörfern die Pop-up-Biergärten. Mit dem Projekt wolle man darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Jugendarbeit auf dem Land ist, sagt Röttger. Die verschiedenen Jugendtreffs und Vereine würden sich selbst um den Aufbau der Biergärten kümmern, dadurch lernten die jungen Leute demokratisches Verständnis und soziale Fähigkeiten.

