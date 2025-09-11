Stadtmauerfest in Nördlingen 2025: Das sind die Programm-Höhepunkte

Am Freitagabend ist es endlich so weit: Nördlingen feiert vom 12. bis 14. September sein Historisches Stadtmauerfest und verwandelt sich das ganze Wochenende über in eine lebhafte mittelalterliche Stadt. Von Falkner-Vorführungen, Tänzen und Schaukämpfen über Konzerte und Gauklerspektakel bis zu historischem Handwerk und mittelalterlichem Essen – in jeder Ecke der Stadt ist etwas los. Folgende Programmpunkte sind die Höhepunkte des Festes:

Feierliche Eröffnung des Stadtmauerfestes in Nördlingen

Am Freitag ist die feierliche Eröffnung des Stadtmauerfestes „der absolute Höhepunkt“, sagt Daniel Wizinger, Nördlingens Tourismus-Chef. Nachdem um 17 Uhr eine ökumenische Vesper in St. Georg gehalten wird, beginnt die Eröffnungsfeier um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Hierbei wird der Herold viele beteiligte Gruppen auf die Bühne bitten, außerdem hält Oberbürgermeister David Wittner eine kurze Ansprache. Begleitet vom Glockengeläut von St. Georg werden die Schützen auf dem Marktplatz und verschiedene Gruppen vor dem Baldinger Tor Salut schießen – „dass wirklich jeder merkt, dass das Stadtmauerfest begonnen hat“, betont Wizinger. Unter dem Motto „Nächte des Liedes und des Lichts“ werden am Freitagabend zudem an verschiedenen Orten in der Stadt Feuershows zum Besten gegeben. „Da ist eine jede ein Highlight.“

Großer Brauchtums- und Folkloreumzug am Samstag

Mit mehreren tausend Teilnehmern, Ochsen- und Pferdefuhrwerken zieht der Große Brauchtums- und Folkloreumzug am Samstag durch die Stadt. Die verschiedenen Gruppen stellen das Brauchtum im Ries dar, erklärt Wizinger. Ein zentrales Thema sei, wie früher Landwirtschaft im Ries betrieben wurde. Start des Umzugs ist um 14 Uhr am Berger Tor, von dort aus marschieren die Gruppen durch die Gassen der Altstadt und über den Marktplatz. Der genaue Verlauf ist der Info-Broschüre zum Stadtmauerfest zu entnehmen.

Großer historischer Festumzug am Sonntag

Beim großen historischen Festumzug am Sonntag wird die jahrhundertealte Geschichte der Stadt Nördlingen repräsentiert. Dafür reisen Gruppen aus ganz Süddeutschland an. Die mehr als 2000 Teilnehmer präsentieren sich in historischer Aufmachung, die die Jahre von 898 – der ersten urkundlichen Erwähnung Nördlingens – bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts darstellen. Beginn ist um 13 Uhr am Berger Tor, den Verlaufsplan findet man ebenfalls in der Info-Broschüre zum Stadtmauerfest.

Die „heimliche Hymne“ des Stadtmauerfests

Laut Wizinger ist das Lied „So Gsell So“ der Band Nordilo die „heimliche Hymne des Stadtmauerfestes“. Wer diese live erleben möchte, kommt am Freitag um 20 Uhr in die Herrengasse beziehungsweise in den Hof der Mälzerei oder am Samstag um 19 Uhr zum Parkplatz Bauhofgasse beziehungsweise in den Brandstätter Hof. Abgesehen davon gibt es während der Festzeiten unzählige weitere Konzerte und andere Vorführungen an den verschiedensten Orten in der Altstadt. Alles zu sehen, sei sowieso unmöglich, sagt Wizinger. Deshalb müsse jeder für sich entscheiden, was man auf keinen Fall verpassen will. „Man lässt sich am besten durch die ganze Stadt treiben“, dann könne man einfach spontan dort bleiben, wo es einem gerade gefällt.

Der Große Zapfenstreich am Sonntag

Am Sonntag um 20 Uhr wird mit der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen der Große Zapfenstreich zelebriert. Die Zeremonie wird in die St.-Georgs-Kirche übertragen, außerdem gibt es heuer erstmalig eine große Videoleinwand am Kriegerbrunnen – damit die Leute in den hinteren Reihen das Spektakel nicht nur hören, sondern auch sehen können, erklärt Wizinger. Kostenlose Karten für die Übertragung in St. Georg sind ab 19 Uhr am Kirchen-Eingang am Obstmarkt erhältlich. Für viele sei der Zapfenstreich der „emotionale Höhepunkt“, betont Wizinger. Gleichzeitig dürfte sich bei so manchem Besucher dann auch die Wehmut einstellen. Denn mit diesem Programmpunkt endet das 15. Historische Stadtmauerfest in Nördlingen.