Deininger Tor: Jetzt ist die Fassade dran

Wer eine historische Stadt hat, hat immer etwas zu sanieren. Seit etwa Anfang des Jahres wird das Deininger Tor restauriert. Die unterschiedlichsten Fachleute wie etwa Zimmerer, Dachdecker oder Spengler arbeiten Hand in Hand, um die verschiedenen Arbeiten, auch im Hinblick auf den Denkmalschutz, auszuführen, erläutert Wolfgang Wiedemann, Leiter des Sachgebiets Hochbau bei der Stadt Nördlingen. Die Zimmererarbeiten seien auf der Zielgeraden, die Dachdeckerarbeiten werde man voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen abschließen können, sodass man den markanten Blitzableiter wieder installieren könne, so Wiedemann weiter.

Weiter geht es dann mit der Fassade. Hier liegen die Kosten etwa 40 Prozent über dem Plan, wie Mitte September in einer Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats bekannt wurde. Nach zwei erfolglosen Ausschreibungen, bei denen keine Firma ein Angebot abgegeben hatte, habe man versucht, über eine freihändige Vergabe eine Firma zu finden, welche die Arbeiten ausführen kann. Die angefragten Firmen, in der ersten Ausschreibung waren es sieben, in der zweiten acht, hatten laut der Vorlage auf die gute Auftragslage und das enge Zeitfenster bei der Maßnahme verwiesen. Einzig eine Firma zeigte sich bereit und gab ein überarbeitetes Angebot in Höhe von 136.747 Euro ab. Die Kostenberechnung lag bei 95.991 Euro, eine Überschreitung von etwa 42 Prozent also. Nicht ungewöhnlich, wie Wolfgang Wiedemann auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Man habe auch oft Angebote, die weit unter den Kostenberechnungen liegen.

Wiedemann: Risse an der Fassade des Tores werden verschlossen, Hohlstellen verfüllt

Somit geht es also weiter am Tor: „Wir müssen etwa noch den Putz ausbessern, zum Teil hat man schon Injektionen eingebracht, um Hohlstellen zu hinterfüllen, wo es notwendig ist“, erklärt Wiedemann. An anderen Stellen werde der Putz sogar in Gänze abgetragen und neu aufgebracht. Mithilfe einer Wisch- und Schwammtechnik bringe man ein weiches Material in entstandene Risse, sodass diese wieder verschlossen sind, erklärt der Amtsleiter weiter. Die Arbeiten werden sich wohl noch ein wenig ziehen, Wiedemann schätzt, dass man etwa bis zum Jahresende fertig sein wird.

Anfang des Jahres war noch geplant gewesen, die Maßnahme bis zum Stadtmauerfest abzuschließen. Die Verzögerung der Baustelle käme daher, dass man viele Schäden erst feststellen konnte, als das Gerüst stand, sagt Wiedemann. Zudem sei der Ausmaß vieler Schäden größer gewesen, als man zunächst angenommen habe. Auch müsse man sich für Abstimmungsprozesse mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Fachplanern einfach entsprechend Zeit nehmen.