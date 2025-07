19 Treppen, knapp 200 Stufen und 40 Höhenmeter muss man auf sich nehmen, um sie zu erreichen – die Kuppel des Deininger Tors in Nördlingen. Bereits seit 1517 besteht das Tor in seiner heutigen Form und ist ein fester Bestandteil der Stadtmauer. Damit das Tor auch heute noch sicher steht, hat man immer wieder an verschiedenen Stellen saniert und umgebaut.

Antonia Renz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachstuhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis