Vom Kindheitstraum zu 65 Bulldogs: Die besondere Sammlung eines Riesers

Zu seinem 60. Geburtstag hat sich Fritz Wiedenmann aus Dürrenzimmern einen besonderen Wunsch erfüllt: Er hat sich einen Lanz Bulldog gegönnt. Es ist nicht weniger als sein 65. Traktor. Wiedenmann hat wohl die größte Traktor-Sammlung im Ries. Nur hinter Rain am Lech, in Oberpaiching, da kenne er einen Sammler, der rund 90 Traktor-Oldtimer habe. Wiedenmann fährt seine jüngste, in der Abendsonne blau-rot glänzende Erwerbung mit krachendem Motorgeräusch aus der Überdachung hervor: Baujahr 1958, 60 PS. 31.200 Euro kostete ihn das Sammlerstück. Zwei Händler seien zu ihm auf den Hof gekommen, erzählt er, und hätten ihm den Bulldog angeboten. Da griff er zu. Woher kommt die Leidenschaft?