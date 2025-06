Programm im Überblick: Das ist in diesem Jahr auf der Nördlinger Mess‘ geboten

Bald geht es los – dann beginnt die Nördlinger Mess‘. Gemütliche Abende mit Freunden im Bierzelt oder im Biergarten verbringen, mit den Fahrgeschäften durch den Abendhimmel sausen oder auch das Feuerwerk genießen: Nordschwabens größtes Volksfest bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, so mancher zählt die Tage, die er nicht auf der Kaiserwiese verbringt. Wann geht es los, was ist alles geboten? Hier gibt es alles, was man zur Nördlinger Mess‘ wissen muss.

Wann findet die Nördlinger Mess‘ 2025 statt und wann ist der Umzug?

Die Nördlinger Mess‘ läuft vom 21. bis 30. Juni. Eingeleitet wird sie am Samstag, 21. Juni, mit dem Festumzug. In diesem Jahr sind 60 Gruppen dabei, schildert Nördlingens Tourismus- und Veranstaltungschef Daniel Wizinger im Gespräch mit unserer Redaktion. Um 14 Uhr startet der Umzug in der Löpsinger Straße, führt über Schrannenstraße, Marktplatz, Polizeigasse, Weinmarkt und Neubaugasse bis zum Brettermarkt. Weiter geht es über die Drehergasse, Bei den Kornschrannen, Bauhofgasse, Vordere Gerbergasse und Baldinger Straße auf die Kaiserwiese. Dabei sind viele verschiedene Gruppen, von Vereinen über Feuerwehrgruppen, Kapellen bis zu den Brauereigespannen. „Gegen 16 Uhr wird die Mess‘ durch die Böllerschützen angeschossen, dann geht es ganz offiziell los.“

Im vergangenen Jahr fiel der Umzug wetterbedingt aus. Das sei zwar bitter gewesen, sagt Wizinger, aber mit Blick auf das Hochwasser ist „bei uns nur der Auftakt ins Wasser gefallen, woanders sind ganze Existenzen versunken. Das war 30 Kilometer entfernt eine ganz andere Hausnummer“.

Am Auftaktsamstag gibt es schon vor 19 Uhr im Festzelt etwas zu trinken, dann wird aber Oberbürgermeister David Wittner das erste Fass Bier anstechen. „Gerade die jüngeren Besucher auf der Mess‘ freuen sich, wenn der OB das erste Fass anzapft, das ist ein Highlight für viele.“

Wie ist das weitere Programm auf der Nördlinger Mess‘?

Nachdem es im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Gottesdienst im Festzelt gab, wird es heuer am Sonntag, 22. Juni, einen ökumenischen Gottesdienst geben, schildert Wizinger. Umrahmt werde der von der Knabenkapelle und deren Nachwuchsgruppen, die Stadtkapelle spiele zum Frühschoppen.

Am Montag, 23. Juni, findet ab 14 Uhr der Seniorennachmittag statt. Senioren würden von der Stadt auf ein Getränk eingeladen, das Essen sei zudem etwas günstiger. Am Abend startet ab 19 Uhr der Tag der Vereine. Passend dazu findet die Preisverleihung der Weißen Weste Donau-Ries statt, dem Fußballwettbewerb von Rieser Nachrichten , Donauwörther Zeitung und dem Fürst Wallerstein Brauhaus. Dabei werden die Mannschaften ausgezeichnet, die die meisten Spiele in der Saison zu Null gespielt haben.

Am Dienstagabend kommt der Stargastauftritt in die Festhalle Bayernland, das sind in diesem Jahr die Esteriore-Brothers, vier Brüder, die durch die sozialen Medien erfolgreich wurden.

Am Mittwoch, 25. Juni, findet der Kindernachmittag statt, bei dem die Preise der Fahrgeschäfte reduziert seien, so Wizinger.

Das Feuerwerk zur Mess‘ findet wie üblich am Donnerstag statt, Beginn ist am 26. Juni um 23 Uhr.

Am Freitag findet der übliche Festbetrieb statt.

Am Samstag, 28. Juni, gibt es eine Neuerung. Dann findet nämlich das erste Nördlinger-Mess‘-Benefiz-Preisschafkopfturnier statt. Das ist für den guten Zweck, vom Startgeld von 15 Euro gehen fünf Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das in diesem Jahr seit 60 Jahren besteht. Zudem winken mindestens den ersten drei Gewinnern Geldpreise, je nach Teilnehmerzahl werden weitere Preise vergeben.

Am Sonntag findet der übliche Festbetrieb statt.

Mit dem Herrenmontag, 30. Juni, folgt der „krönende Abschluss“, so Wizinger.

Welche Fahrgeschäfte wird es auf der Nördlinger Mess‘ geben?

In diesem Jahr gebe es wieder die beiden für Volksfeste typischen Fahrgeschäft, schildert Wizinger: das Riesenrad und das Kettenkarussel. Doch es gibt auch Neuerungen: Seine Premiere feiert das Rundfahrgeschäft „Parcour“, das sich in sämtliche Richtungen dreht. Zum ersten Mal seit 2017 gebe es auch wieder eine Geisterbahn, die ein Schausteller aus den Niederlanden betreibe. Auch eine Wildwasserbahn gibt in diesem Jahr, für Wizinger „in der Größe das Beste, was es auf dem Markt gibt“. Ein Mess‘-Klassiker sei das Topspin vor dem Bierzelt, ein Loopingkarussel. Auch der Autoscooter ist vertreten.

Für Kinder ist einiges geboten, das Rundfahrgeschäft „Orientexpress“ oder „Montgolfiere“, ein laut Wizinger sehr detailverliebtes Fahrgeschäft, bei dem die Kinder in kleinen Heißluftballons sitzen. Auch das feiere seine Premiere auf der Mess‘.

Was ist sonst noch auf der Nördlinger Mess‘ geboten?

Wie üblich gibt es wieder den Marktbereich, der von 100 Händlern bespielt werde, so der Tourismuschef. Neue Stände gebe es beispielsweise für Gartendeko, eine spezielle Saftpresse oder auch besonderer Käse. Ebenfalls neu: Schmuck aus dem 3D-Drucker. Auf der Rieser Verbraucherausstellung präsentieren sich wieder viele Firmen.

Wie sind die Öffnungszeiten auf der Nördlinger Mess‘ 2025?

Laut Daniel Wizinger öffnet der Marktbereich ab 10 Uhr, von Sonntag bis Mittwoch ist bis 20 Uhr geöffnet, Donnerstag, Freitag und Samstag bis 21 Uhr. Die Fahrgeschäfte öffnen zur Mittagszeit gegen 12 Uhr, die für Kinder gegebenenfalls etwas früher. Bis maximal 1 Uhr sei hier Betrieb, je nachdem, wie viel los sei. Das Bierzelt öffne üblicherweise um 11 Uhr, am Wochenende auch früher. Laut Homepage öffnet die Rieser Verbraucherausstellung am ersten Tag um 9.30 Uhr, an den Sonntagen um 9 Uhr, an den weiteren Tagen um 10 Uhr; dort geht der Betrieb bis 19 Uhr.