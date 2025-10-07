Hausärztemangel in und um Bopfingen: Diese Gemeinden werden aktiv

Sechs Kommunen haben sich im Raum Bopfingen, Ries und Härtsfeld zur Genossenschaft IpfMED zusammengeschlossen, um gemeinsam dem Mangel an Hausärztinnen und -ärzten zu begegnen. Zwar steige die Zahl der jungen Ärztinnen und Ärzte, sagte Josef Bühler, der Prokurist der neuen Genossenschaft, bei der Gründungsversammlung in der Schranne in Bopfingen. Aber diese strebten sehr oft nicht die herkömmliche Selbstständigkeit an, sondern wollten eher eine Anstellung. Verstärkt werde diese Tendenz dadurch, dass der Beruf weiblicher werde und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr in den Vordergrund rücke.

