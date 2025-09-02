Dinkelsbühl leuchtet: Besucher feiern mit Feuerkunst

Die Dinkelsbühler Altstadt wurde am vergangenen Samstagabend bei „Dinkelsbühl leuchtet“ zum magischen Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern. „Pure Lebensfreude genießen, miteinander essen, feiern, reden und sich freuen“ wünschte Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer in kurzen Worten am frühen Abend von der Bühne am Münsterplatz und „einfach mal alle Sorgen und den Alltag vergessen“. Er reihte die Veranstaltung in die großen Events wie Friedensdinner, Kinderzeche oder Summer Breeze ein.

