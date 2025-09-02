Icon Menü
Dinkelsbühl leuchtet: Musik, Feuerkunst und kulinarische Highlights feiern gemeinsam

Dinkelsbühl

Dinkelsbühl leuchtet: Besucher feiern mit Feuerkunst

Dinkelsbühl verwandelte sich am Wochenende in ein leuchtendes Fest voller Musik, kulinarischer Köstlichkeiten und beeindruckender Feuerkünste.
Von Peter Tippl
    Eine beeindruckende Feuershow gab es bei "Dinkelsbühl leuchtet" am Wochenende zu sehen.
    Eine beeindruckende Feuershow gab es bei "Dinkelsbühl leuchtet" am Wochenende zu sehen. Foto: Peter Tippl

    Die Dinkelsbühler Altstadt wurde am vergangenen Samstagabend bei „Dinkelsbühl leuchtet“ zum magischen Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern. „Pure Lebensfreude genießen, miteinander essen, feiern, reden und sich freuen“ wünschte Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer in kurzen Worten am frühen Abend von der Bühne am Münsterplatz und „einfach mal alle Sorgen und den Alltag vergessen“. Er reihte die Veranstaltung in die großen Events wie Friedensdinner, Kinderzeche oder Summer Breeze ein.

