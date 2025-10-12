Digital, nahbar und entschlossen: So will Dinkelmeier den Landkreis verändern

Michael Dinkelmeier ist von der Anzahl der Besucher im Saal des Gasthauses Zur Wallfahrt in Wemding sichtlich überwältigt. Der 30-Jährige hat neben den Mitgliedern der Freien Wähler Donau-Ries auch Familie, Freunde, Bekannte sowie Arbeitskollegen eingeladen, um bei seiner offiziellen Nominierung zum Landratskandidaten dabei sein zu können. Auffallend viele junge Leute sind unter den etwa 180 Gästen. Darunter befinden sich allerdings nur 17 abstimmungsberechtigte FW-Mitglieder, die Dinkelmeier später einstimmig zum Kandidaten wählen. Der Rest ist quasi „Fangemeinde“. Mit dabei ist auch der FW-Bezirksvorsitzende und bayerische Digitalminister Fabian Mehring.

Vor einigen Wochen hatten sich bereits der FW-Kreisvorstand und die Kreistagsfraktion für den Wemdinger als ihren Bewerber für den Landratsposten ausgesprochen und ihn mit viel Zuversicht der Öffentlichkeit präsentiert. „Donau-Ries im Herzen, die Zukunft im Blick“ lautet sein Wahlslogan. Er halte sich für kompetent, engagiert und bürgernah – alles beste Voraussetzungen für einen Landkreischef, meint der Kandidat selbstbewusst. In rund 20 Minuten erläutert er an diesem Abend den Gästen stichwortartig, was die Bürgerinnen und Bürger mit ihm als Landrat erwarten können. Er beschreibt die Herausforderungen, denen sich der Landkreis in den kommenden Jahren stellen müsse: Stärkung des Ehrenamtes, Digitalisierung, wohnortnahe und verlässliche medizinische Versorgung, gute Voraussetzungen für Bildung und Betreuung, ein starker Katastrophenschutz sowie eine bürgernahe und serviceorientierte Verwaltung.

Dinkelmeier: Tragfähige Lösungen für Menschen vor Ort schaffen

„Für alle diese Themenbereiche will ich ein Landrat sein, der zuhört, versteht und pragmatisch handelt“, sagt Dinkelmeier. Wichtig sei es dabei, tragfähige Lösungen für die Menschen vor Ort zu schaffen. Zudem wolle er ein Landkreischef sein, der Entscheidungen treffe und dann auch zu diesen stehe. Eine Lanze bricht er für die 44 Städte und Gemeinden. Sie seien der „Motor“ des Landkreises, weshalb es gelte, diese zu entlasten, ihre Beteiligung an Entscheidungsprozessen zu stärken sowie das jeweilige Stadt- und Dorfleben zu unterstützen. Alle Entscheidungen, von denen die Kommunen betroffen seien, dürften nicht „von oben herab“, sondern gemeinsam mit den Entscheidungsträgern vor Ort getroffen werden.

Ein „großes Thema“ werde die Digitalisierung sein. Sie sei die Chance für die Zukunft und ein „Muss“ für die Menschen, um ihnen ihr Leben zu erleichtern, zeigt sich Dinkelmeier überzeugt. Sie sollte jedoch mit „Maß und Ziel“ erfolgen. Der FW-Mann nennt in diesem Kontext ein Beispiel, wie so etwas im beruflichen Bereich ablaufen könnte. Stichwort Digitaler Dienstwagen: Mitarbeiter im Außendienst haben ein Tablet dabei, erledigen gleich vor Ort die anfallenden Aufgaben ohne Stift und Papier, fahren nach Dienstende in den Feierabend und ihre Aufgaben sind bereits erledigt, ohne am anderen Tag nacharbeiten zu müssen.

Dinkelmeier will als neuer Landrat ein digitales Bürgerportal einführen

Einführen wolle er als neuer Landrat zudem ein „digitales Bürgerportal“, um online mit den Menschen zu kommunizieren. Zudem schwebe ihm eine „Landkreis-App“ mit „Chat-Funktionen“ als direktem Draht zum Landratsamt vor. „Mit diesen digitalen Lösungen will ich den Menschen Zeit, Wege und Nervenbelastung ersparen“, beschreibt Dinkelmeier die Vorteile derartige Neuerungen. Ganz wichtig für ihn: Alle Generationen sollten dabei mitgenommen werden.

Fabian Mehring betont in seiner Rede, Michael Dinkelmeier sei „der Beste für Donau-Ries“ und im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern einer, „der Verwaltung kann.“ Mit ihrem einstimmigen Votum hätten die Freien Wähler den neuen Landrat für den Donau-Ries-Kreis auf den Weg gebracht. Davon sei er überzeugt.