Neues Parksystem an den Donau-Rieser Kliniken: So vermeiden Sie hohe Strafgebühren

Keine Schranke und kein Parkticket mehr: Bei den Parkplätzen an den Donau-Ries-Kliniken in Donauwörth und Nördlingen hat sich einiges verändert. Seit Mitte August gibt es dort ein neues Parksystem. Gleich vorweg: Das Autoabstellen wird dadurch nicht teurer – außer man vergisst zu zahlen. Wie das neue System funktioniert, was mit den Daten passiert und wie man hohe Strafgebühren vermeidet.

Was muss ich beachten, wenn ich jetzt an den Donau-Rieser Kliniken parken will?

Grundsätzlich ändere sich am Ablauf beim Parken für Besucher und Besucherinnen nicht viel, sagt Markus Blumenfelder, Leiter des technischen Anlagenmanagements der Donau-Rieser Kliniken: „Man kommt, parkt, erledigt seinen Besuch, zahlt am Automaten und fährt weg.“ Statt eines Parktickets gebe es nun eben das Kennzeichen, das die Besucher und Besucherinnen im Kopf haben müssen. Nach ihrem Aufenthalt müssen sie dieses am Automaten eintippen und die Gebühren bezahlen. Zahlen können Autofahrer mit Karte, per Apple- und Google Pay oder in bar. Bei Letzterem rät Blumenfelder, Kleingeld bereitzuhalten, denn der Automat gibt kein Wechselgeld zurück. Nach dem Zahlvorgang haben die Gäste 15 Minuten Zeit, um den Parkplatz zu verlassen.

In Nördlingen bleibe außerdem zu beachten, dass es sich beim Parkplatz vor dem Haupteingang um einen Kurzzeitparkplatz handele. „Man darf dort wirklich nur 30 Minuten halten“, betont Blumenfelder. Etwa, wenn man jemanden abholt oder absetzt.

Warum gibt es keine Schranke mehr?

Mit der alten Schrankenanlage am Eingang der Parkflächen in Donauwörth habe es zunehmende Probleme gegeben, informiert Klinik-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse: „Wir hatten mit technischen Mängeln zu kämpfen.“ Zudem sei die Schranke mehr als einmal beschädigt oder umgefahren worden. Damit solche Störungen die Park- und Besuchsmöglichkeiten in der Donau-Ries-Klinik auch in Zukunft nicht mehr beeinträchtigen, habe man sich entschieden, ganz auf die Schranke zu verzichten.

Die Schranke ist abmontiert und der alte Automat abgeklebt; in Donauwörth benötigen Klinikbesucher nun nur noch ihr Kennzeichen zum Parken. Foto: Anja Volkwein

Was sind die Vorteile des neuen Systems?

In Nördlingen haben alle, die ihr Auto bisher auf dem Parkplatz am Krankenhaus abgestellt haben, in Vorkasse gehen müssen. „Man musste vorher abschätzen, wie lange man bleibt“, so Blumenfelder. Das falle nun weg. „Wenn ich nur eine Stunde da bin, dann zahle ich nur für eine Stunde“, erklärt er.

In Donauwörth habe es zuvor ein Schrankensystem mit Parkticket gegeben, so Blumenfelder. Statt des Tickets müssen Besuchende nun lediglich ihr Kennzeichen kennen und dieses auf dem Weg nach draußen am Automaten angeben. Die Firma Mobility Hub Parkservice, die für die Automaten verantwortlich ist, verweist zudem darauf: „Die umständliche Interaktion mit dem Ticket an der Schranke entfällt. Dadurch ist eine fließende Ein- und Ausfahrt möglich, was zu Stoßzeiten Rückstau verhindert.“

Was sind die Nachteile?

Das System ist sicherlich neu für viele Besucher, sagt Markus Blumenfelder: „Damit muss man sich erst mal zurechtfinden.“ Deshalb habe man versucht, den neuen Ablauf so einfach wie möglich zu halten. Zudem seien auf den Parkflächen großzügig Schilder mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen angebracht. Die Techniker des Hauses sowie die verantwortliche Firma betreuen das System zudem in der Anfangsphase engmaschig und sammeln Daten, falls es etwas zu optimieren gibt, erklärt der Leiter des Anlagenmanagements weiter.

„Am wichtigsten ist, dass man sich sein Kennzeichen genau merkt“, betont Blumenfelder. Wer sich nicht sicher ist, sollte lieber noch einmal zu seinem Auto gehen und nachschauen oder ein Foto machen für das nächste Mal.

Was passiert, wenn ich vergesse zu zahlen?

„Dann kann man über die Webseite nachzahlen“, beruhigt Blumenfelder. Auf der Webseite parken.mh-parkservice.de kann jeder sein Kennzeichen eingeben und online bezahlen. Dafür haben Besucher und Besucherinnen, die beim Verlassen des Krankenhauses vergessen, zu zahlen, allerdings nur 24 Stunden Zeit. Andernfalls werde ein Bußgeld von 54 Euro pro Tag fällig. Die Abwicklung dieser Gebühren laufe jedoch nicht über die Donau-Ries-Kliniken, informiert Blumenfelder.

Das Parken bei den Donau-Ries-Klinken wird zwar nicht teurer, wer allerdings vergisst, zu zahlen, muss ein hohes Bußgeld zahlen. Foto: Anja Volkwein

Wo und wie lange werden die Daten gespeichert?

Langfristig werden die Daten, also das Kennzeichen und der Zeitstempel, gar nicht gespeichert, erklärt Jürgen Busse. „Die werden nach dem Rausfahren wieder gelöscht.“ Lediglich wenn ein Parkverstoß vorliegt, werde das Kennzeichen länger gespeichert. Darüber kann dann der Halter ermittelt werden. Ein Foto von dem Wagen oder gar den Insassen wird nicht gemacht.

Das gesamte System sei zudem an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) genormt, teilt die Firma Mobility Hub Parkservice auf Anfrage mit. Falls es einen Verstoß gibt, werden die Daten temporär in Deutschland gespeichert. Liegt kein Parkverstoß vor, werden sie über Ein- und Ausfahrt automatisch gelöscht.