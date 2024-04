Osterkonzert in Dornstadt

In der Mehrzweckhalle lauschen viele Interessierte den "Schätzen unserer Erde".

Traditionell begrüßte die Musikkapelle Dornstadt zu ihrem Osterkonzert am Ostersonntag eine große Zahl an treuen und begeisterten Zuhörenden in der Mehrzweckhalle in Auhausen. Ihr Dirigent Harry Frick stellte ein ansprechendes und anspruchsvolles Programm zusammen, das Theresa Brunacker und Naemi Gutmann im Wechsel vorstellten.

Den Blasmusikabend läutete die Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt mit vier Stücken ein. Mit einer Zugabe verabschiedeten sich die jungen Musikanten und freuten sich über den großen Applaus. Nach einer kurzen Umbauphase übernahm nun die Musikkapelle Dornstadt die Bühne mit einer Vielfalt an Stücken, die das diesjährige Konzertmotto „Schätze unserer Erde“ treffend widerspiegelten.

Musikalische Reisen nach Lanzarote, Wien und in die Berge

Die Musiker und Musikerinnen nahmen das Publikum zunächst mit auf eine Reise durch die von Vulkanismus geprägte Landschaft Lanzarotes im ersten Stück „Montanas del Fuego“ (Arrangeur: Markus Götz) und ins Wien des 19. Jahrhunderts in „Feuerfest!“ (Arrangeur: Josef Strauß, Siegfried Rundel) mit Fritz Hauke am Amboss. Zur Ehrung der Tuba als das Instrument des Jahres 2024 hat es sich Tubist Alex Meyer nicht nehmen lassen, den Solopart in „The Farmer‘s Fair“ (Arrangeur: Derek Broadbent) einzustudieren und zu präsentieren. Im Anschluss entführten die Musikanten die Zuhörer über Berggipfel mit atemberaubender Aussicht in „Die Sonne geht auf“ (Arrangeur: Rudi Fischer) und „Der Berg (g)ruft“ (Arrangeur: Alexander Pfluger) hin zu den eisigen Weiten der Arktis und den majestätischen Gletschern in „Schmelzende Riesen“ (Arrangeur: Armin Kofler). Mit zwei Zugaben wurden die Zuhörer verabschiedet und ein schöner und mitreißender Abend voller Blasmusik fand sein gelungenes Ende.

Auch Ehrungen nahm Theo Keller als Vize-Präsident des Allgäu Schwäbischen Musikbundes an diesem Abend für Treue und Verdienste um die Blasmusik vor. Geehrt wurden für die erfolgreich abgelegte Junior-Prüfung Fritz Hauke (Tuba), Johanna Weitner (Klarinette) und Naemi Gutmann (Querflöte), für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft Katharina Brunacker (Klarinette) und Johanna Brunacker (Flügelhorn) und für 20 Jahre Carsten Gutmann (Tenorhorn) und Timo Jung (Tenorhorn). Zudem wurde Elfriede Schachner (Posaune) für 50 Jahre aktives Musizieren mit großem Dank und Anerkennung für all ihre geleisteten Dienste und die vielen Auftritte mit der Musikkapelle ausgezeichnet. (AZ)