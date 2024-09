Das ist der neue Direktor des Amtsgerichts Nördlingen

Aus den Händen des Präsidenten des Landgerichts Augsburg, Dr. Franz Gürtler, hat Dr. Christoph Kern am Freitag die Ernennungsurkunde zum Direktor am Amtsgericht Nördlingen erhalten, wie es in einer Pressemitteilung des Landgerichts heißt. Damit tritt der 41-Jährige zum 1. Oktober 2024 die Nachfolge von Dieter Hubel an, der bereits Mitte Juni in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten ist.

Dr. Kern startete seine justizielle Laufbahn 2011 als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Kempten und wechselte von dort 2013 als Richter an das Landgericht Augsburg. 2015 war er für knapp zwei Jahre als Richter am Amtsgericht Nördlingen tätig, bis er an das Landgericht Augsburg zurückkehrte. 2019 übernahm Dr. Kern zuletzt als Ministerialrat die Aufgaben des Justiziars, des Leiters der Stabsstelle des Präsidenten und des Pressesprechers am Bayerischen Obersten Rechnungshof.

Christoph Kern wird neuer Direktor des Amtsgerichts in Nördlingen

Ende 2022 kehrte er als Vorsitzender Richter erneut an das Landgericht Augsburg zurück und hatte dort seither den Vorsitz der 3. Strafkammer und die Aufgaben als Pressesprecher inne. Am Amtsgericht Nördlingen wird Dr. Kern – wie sein Vorgänger – für Betreuungsverfahren zuständig sein. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Richterkollegium. Ich kenne das Amtsgericht Nördlingen und weiß, dass sich die Menschen dort weniger als Teil einer Behörde denn als Dienstleister sehen. Das geht nur gemeinsam und braucht das passende Umfeld – in Nördlingen ist das der Fall.“

Auch Landgerichtspräsident Dr. Gürtler fand für das Amtsgericht Nördlingen und dessen neuen Direktor nur lobende Worte: „Sie übernehmen ein gut bestelltes Gericht, für das Sie mit Ihrer Fachkenntnis und den Verwaltungserfahrungen sowie Ihrem kommunikativen Führungsstil hervorragend geeignet sind. Dies ist wichtig auch angesichts immer komplexer werdender Anforderungen an die Organisation einer Behörde“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Beim Amtsgericht Nördlingen sind derzeit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 10 Richterinnen und Richter tätig. (AZ)