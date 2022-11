Ehingen am Ries hat eine "goldene" Zukunft

Plus Die Abschlussfeier des Schwäbischen Bezirksentscheides 2022 "Unser Dorf hat Zukunft" findet in Ehingen statt. Die Gemeinde erhält eine Goldmedaille.

Jetzt hat es die Gemeinde Ehingen am Ries schriftlich und noch dazu in Form einer Goldmedaille: Bei der Abschlussfeier des 27. Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" des schwäbischen Bezirksentscheides 2022 wurde der Gemeinde im Ehinger Vereinszentrum die Auszeichnung übergeben. Zu dieser Abschlussfeier hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg neben der Gemeinde Ehingen auch Vertreter der drei anderen - mit der Silbermedaille ausgezeichneten - Teilnehmergemeinden Derching (Lkr. Aichach-Friedberg), Lutzingen und Unterliezheim (beide Lkr. Dillingen) eingeladen.