Ein Rieser Abenteurer fährt mit seinem Traktor über Schweizer Pässe

Plus Willy Fuchs aus Ehingen am Ries fährt mit seinem Traktor durch ganz Europa: In der Schweiz bewältigt er mit 35 PS 9000 Höhenmeter. Viele sind begeistert.

In Freiburg im Breisgau gab es einmal Ärger. Damals, 2019, ist Willy Fuchs aus Ehingen mit seinem Traktor den Jakobsweg abgefahren: von Ehingen am Ries bis nach Santiago de Compostela und zurück. In Freiburg wollte sich der 73-Jährige einen Stempel holen, den man auf den verschiedenen Etappen auf dem Weg in die galicische Hauptstadt braucht. Als er im Breisgau auf einem leeren Busparkplatz seinen Bulldog mit Wohnwagen abstellen wollte, kam die Parkplatzwächterin: "Das ist kein Bus, sie dürfen hier nicht stehen", ermahnte sie den Rieser. Fuchs nahm es gelassen, stellte sein Gespann woanders ab und ging zu Fuß in die Freiburger Innenstadt. "Sonst gab es auf keiner anderen Tour Ärger", sagt er. Fuchs war schon in ganz Europa unterwegs, bei seiner letzten Tour bewältigte er circa 9000 Höhenmeter.

Rieser fährt mit einem Traktor von 1964 durch Europa

In einer Garage in Ehingen steht er: Deutz D 40 L, Baujahr 1964, dunkelgrüner Lack, mit 35 PS und einer Geschwindigkeit von maximal 39 Kilometern pro Stunde. "Im Schnitt fährt er aber so 36 Kilometer pro Stunde", sagt Willy Fuchs. Der Ehinger muss es wissen: Er ist mit dem Traktor, an dem ein weißer Wohnwagen hängt, schon mehrere Touren gefahren: den Jakobsweg, an das Nordkap und neulich an die Europäische Hauptwasserscheide. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, solche Touren mit einem Bulldog zu fahren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

