Es war kein Wolf: Ein Hund riss die Schafe im Ries

Im Ries wurden im April zahlreiche Schafe gerissen. Nun veröffentlicht das Landesamt für Umwelt das Ergebnis seiner Analysen. In einem Fall scheint die Sache glasklar.

Die Aufregung war groß nach der ersten Meldung: 35 Schafe gerissen und noch zahlreiche weitere verletzt. War es ein Wolf? Schon seit Beginn gab es widersprüchliche Meldungen. War zunächst vom Fremdinger Ortsteil Hausen die Rede, wurde dann klar, dass die Risse in Belzheim erfolgten, einem Ortsteil von Ehingen am Ries. Auch zur Zahl der Schafe gab es unterschiedliche Informationen. Letztlich untersucht wurden beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) drei Vorfälle. Die Analysen sind mittlerweile abgeschlossen. Das Ergebnis: Es war kein Wolf.

Der erste Fall wurde am 13. April registriert, zehn tote Schafe wurden gemeldet. Der zweite Fall ist beim Landesamt mit zwei toten Schafen am 19. April gelistet. Der dritte Riss mit fünfzehn toten Schafen wurde am 25. April registriert. Ein Schäfer bestätigte unserer Redaktion, dass es sich bei allen drei Vorfällen um seine Schafe gehandelt habe. Betroffen waren zwei Weiden, die aber nur etwa 300 Meter auseinander liegen. Sie seien eingezäunt und nach dem ersten Vorfall habe er nachts immer wieder nach den Tieren gesehen. Verhindern konnte er die Vorfälle nicht.

Landesamt für Umwelt: Wolf in Ehingen am Ries ist unwahrscheinlich

Im ersten Fall ist laut LfU die Meldung verspätet erfolgt, sodass eine Gen-Analyse nicht mehr möglich war. Die Gen-Analyse ist der sicherste Weg, um zu bestimmen, dass für die Risse tatsächlich ein Wolf verantwortlich ist. Zunächst wird die Art nachgewiesen, im zweiten Schritt die individuelle DNA des Beutegreifers ermittelt. Die Gutachter des LfU kamen aber auch ohne diese DNA-Analyse zu einer Bewertung: Die „Zweitdokumentation hat Verletzungen an einigen Kadavern ergeben, die einem nicht geübten Hetzjäger zuzuordnen sind“, ein Wolf sei anhand des Rissbildes unwahrscheinlich, heißt es beim Wolfsmonitoring auf der Seite des LfU. Beim zweiten Fall sei eine Bewertung nicht möglich gewesen, die dritte ist eindeutig: „Verdacht auf Wolf nicht bestätigt, Hunde-DNA nachgewiesen“.