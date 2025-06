Musikgeschichte am Hof der Grafen: Grünsteudel beleuchtet das Kulturleben von 1563 bis 1731

Der Autor Günther Grünsteudel ist auch im Ries gewiss kein Unbekannter. Im Gegenteil! Vielen dürfte er nicht nur als unermüdlicher Motor und Programmgestalter der weit über das Ries hinausstrahlenden Rosetti-Festtage bekannt sein, sondern auch als Autor eines grundlegenden, 2017 veröffentlichten Werkes zur Oettingen-Wallersteiner Hofkapelle. Günther Grünsteudel, in seiner beruflichen Karriere Fachreferent für Musik und Politik an der Universitätsbibliothek Augsburg, legt nun mit seinem neuen Buch ein weiteres bedeutendes Werk zur Musik- und Kulturgeschichte Süddeutschlands vor. Der Titel: „Musik am Hof der Grafen und Fürsten zu Oettingen-Oettingen 1563/64-1731. Ein Beitrag zur Musik- und Kulturgeschichte in Süddeutschland“. Es gehört zum Verdienst der renommierten Schwäbischen Forschungsgemeinschaft (SFG) unter ihrem derzeitigen Vorsitzenden Dr. Gerhard Hetzer, beide Werke des Autors in Reihe 1 der SFG „Studien zur Geschichte des Bayerischen Schwaben“ herausgegeben zu haben.

