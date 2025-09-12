Wie die Rieser Nachrichten vom Nördlinger Stadtmauerfest berichten

Es ist so weit: Das Stadtmauerfest ist da! Ein ganzes Wochenende lang wird Nördlingen in frühere Jahrhunderte eintauchen. An jeder Ecke wird etwas geboten sein, vom Essen bis zu den Lagern, von den Gauklern bis zu den Handwerkern, von den musikalischen Darbietungen bis zu den Umzügen.

Über all das berichtet unsere Redaktion natürlich, wie gewohnt, online, im E-Paper und in der gedruckten Zeitung. Freuen Sie sich auf Berichte zu den Umzügen, eine große Reportage und natürlich viele Bilder. Auf unserer Homepage können Sie sich durch unsere Bildergalerien klicken, aber es gibt dort auch noch mehr zu lesen. Erstmals begleitet unsere Redaktion das Historische Stadtmauerfest mit einem Live-Blog. Dieser startete bereits in der vergangenen Woche und dort konnten Sie Impressionen vom Aufbau in der Innenstadt verfolgen, aber natürlich haben wir auch auf alles aufmerksam gemacht, was man zum Stadtmauerfest wissen muss.

Das ganze Wochenende über ist in der Stadt eine Menge geboten und alles kann man sich kaum anzusehen. In unserem Liveblog versuchen wir, Sie aber mitzunehmen und Ihnen so viele Eindrücke wie möglich vom Fest zu vermitteln. Im Blog konnten Sie auch schon unsere Instagram-Videoreihe verfolgen, mit der wir die Menschen auf der Plattform in den vergangenen Wochen auf das Fest einstimmen wollten. Natürlich werden wir auch auf unserem Instagram-Account während des Festes viele Bilder und Videos teilen. Folgen Sie gerne unserem Kanal @rieser_nachrichten.

Nicht zuletzt informiert unsere Redaktion seit einiger Zeit über unseren Whats-App-Newsletter. Von Sonntag bis Freitag bekommen Sie dort jeden Abend kurz und knapp unsere Nachrichten des Tages in der Übersicht sowie Eilmeldungen, wenn etwa eine Straße wegen eines Unfalls gesperrt ist. Zum Stadtmauerfest wird es sicher die ein oder andere zusätzliche Ausgabe geben. Unter www.azol.de/whatsappries können Sie unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie WhatsApp bereits installiert haben, gelangen Sie über den Link direkt zum Kanal und können diesen abonnieren. Klicken Sie dann rechts oben auf die Glocke, um die Benachrichtigungen zu aktivieren.

Durch die Anmeldung und unseren Dienst entstehen Ihnen keine Kosten. Der WhatsApp-Kanal funktioniert dabei völlig anonym, das heißt, wir haben keinerlei Zugriff auf Ihre Kontaktdaten. Sie können uns auch keine Nachrichten über diesen Kanal senden, aber mit einem Emoji darauf reagieren. Sie können den Kanal jederzeit wieder verlassen, indem sie „nicht mehr abonnieren“ auswählen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Stadtmauerfest!

Info: Wegen des Historischen Stadtmauerfestes kann es im Stadtgebiet von Nördlingen am Samstag und am Montag zu einer Verspätung der Zustellung der Tageszeitung kommen. Wir bitten dafür um Entschuldigung und schalten dafür das E-Paper der Rieser Nachrichten für Samstag und Montag kostenlos frei. Dafür müssen Sie die Internetadresse www.epaper.augsburger-allgemeine.de in Ihren Browser eingeben. Danach wählen Sie oben rechts bei „Regionen“ die Rieser Nachrichten aus.