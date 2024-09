Wahrzeichen der Geschichte: Das ist zum Tag des offenen Denkmals geboten

Am Sonntag, 8. September, findet bundesweit wieder der Tag des offenen Denkmals statt. Die größte Kulturveranstaltung Deutschlands ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days, sie wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) koordiniert und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Zwischen 5000 bis 7000 Objekte in rund 2000 Städten und Gemeinden öffnen jährlich ihre Türen.

Seit 1999 stellt die DSD den Tag unter ein jährlich wechselndes Motto. 2024 lautet dies „„Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Damit sollen Denkmale als authentische „wahre“ Zeugnisse im Fokus stehen, wie die DSD auf ihrer Website mitteilt. Gleichzeitig könnten sie symbolhaft als „Zeichen“ einer Region, im Sinne einer Landmarke oder für ganz persönliche Geschichten stehen. Der Tag des offenen Denkmals möchte aufzeigen, wie viel Wahrzeichen in jedem einzelnen Denkmal steckt. Veranstaltungen gibt es bundesweit.

Konzert zum Tag des offenen Denkmals

Im Landkreis Donau-Ries lädt der Förderverein Orgelbaumuseum Steinmeyer, auch anlässlich des gleichzeitig stattfindenden Deutschen Orgeltags, zu einem Einblick in das im Aufbau befindliche Orgelbaumuseum ein. Ein kurzes Werkstattkonzert von Klaus Ortler, Kantor der katholischen Stadtpfarrkirche Nördlingen, und Michael Haupt, Dekanatskantor Feuchtwangen, auf der ersten von Steinmeyer erbauten Orgel findet im Anschluss an die letzte Führung um 15 Uhr statt.



Auf Schloss Harburg wird es eine Sonderführung an diesem Tag geben. Diesmal geht es um die adeligen Frauen des Hauses, ihr Leben und Wirken in den ehrwürdigen Gemäuern. Die Führung findet um 13.30 Uhr statt und dauert etwa 60 Minuten. Eintritt und Führung kosten 13,50 Euro. Anmeldung unter Telefon 09080/96860 oder per Email an info@burg-harburg.de.



Auch die Klosterkirche Auhausen ist in diesem Jahr wieder dabei. Um 13 Uhr und um 17.15 Uhr findet eine allgemeine Kirchenführung statt. Von 13.30 bis 17.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Für Kinder werden von 14 bis 17 Uhr Mitmach-Stationen angeboten. Der Vortrag „Nach der Dachtragwerksanierung ist vor der Dachtragwerksanierung“ findet um 14 und um 16.15 Uhr statt. Eine Führung in die Türme, angeboten für maximal 15 Personen, gibt es um 16 Uhr. (AZ)