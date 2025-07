So wurde die Kinderzeche in Dinkelsbühl eröffnet

„A scheene Kinderzech“ schallt es seit vergangenem Freitag durch Dinkelsbühl und passend wurde die zehntägige Kinderzeche mit dem Lied „Gruß aus Dinkelsbühl“ von der Stadtkapelle Dinkelsbühl am Freitagabend auf dem Weinmarkt eröffnet. Die Kinderzeche sei die DNA von Dinkelsbühl und das typische Heimatgefühl. Die vier Kennzeichen – Fenster geputzt, Unkraut entfernt, Fahnen gehisst und Tribüne aufgebaut – wurden erfüllt, begrüßte Tourismuschef Philip Schürlein die vielen Gäste auf der vollbesetzten Tribüne gegenüber der Schranne.

Mit weiteren Liedern unterhielt die Stadtkapelle unter Leitung von Johannes Krauß die Zuschauer, bevor Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer zum gemeinschaftlichen Feiern einlud. Die Kinderzeche ist das große Gemeinschaftsfest und eine Geschichte des Friedens für ganz Dinkelsbühl und die Region. Miteinander ins Gespräch kommen, unbeschwerte Tage erleben und das Festspiel, Stadtübergabe und die vielen Darbietungen der über 1000 Mitwirkenden genießen, dazu lud OB Hammer ein. Im Anschluss zogen alle Gäste, angeführt von der Stadtkapelle und der achtjährigen Tafelträgerin Rosa Kohnle durch die historische Altstadt zum Festplatz Schießwasen mit dem Vergnügungspark.

Kinderzeche: Volksfest auf dem Schießwasen in Dinkelsbühl bis 23. Juli

Frenetisch angefeuert von vielen Jugendlichen zapfte der OB Dr. Hammer mit vier Schlägen das erste Fass Freibier der Dinkelsbühler Brauerei Hauf an und wünschte wie in Dinkelsbühl üblich „a scheene Kinderzech“. Festwirt Joachim Papert lud ins Festzelt oder in die attraktiven Biergärten ein und wünschte eine friedliche und fröhliche Kinderzeche. Das Volksfest auf dem Schießwasen geht noch bis Mittwoch, 23. Juli, jeweils von 12 Uhr bis 24 Uhr, und bietet eine breite Palette an Fahrgeschäften. Das bei Jugendlichen beliebte „Break Dance“ ist dabei, ein Kettenkarussell, natürlich Autoscooter und viele weitere Fahr- und Vergnügungsgeschäfte.